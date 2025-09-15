Sangli Crime : धक्कादायक! चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीला अंगावर डिझेल ओतून पेटवले; रागाच्या भरात कृत्य, अनिताचा दुर्दैवी अंत

कोकरूड : मेणीपैकी सावंतवाडी (ता. शिराळा) येथे चारित्र्याच्या संशयावरून पतीने पत्नीच्या अंगावर डिझेल ओतून पेटवल्याची घटना (Sangli Crime News) समोर आली. या घटनेत ७० टक्के भाजलेल्या अनिता संजय बेंगडे (वय ४०) यांची मृत्यूशी झुंज सुरू असताना मृत्यू झाला आहे. त्यांच्यावर सांगली येथील सिव्हिल रुग्णालयात उपचार सुरू होते. .याप्रकरणी कोकरूड पोलिस ठाण्यात (Kokrud Police Station) पती संजय बयाजी बेंगडे (वय ५३) याच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, त्याला अटक करण्यात आली आहे. मृत्यूपूर्वी जबाबानुसार अनिता यांची फिर्याद नोंदवून घेण्यात आली..IPS Anjana Krishna : 'IPS अंजना कृष्णा यांना दिली खोटी माहिती'; कुर्डूत 200 ट्रक वाळूचा दावा ठरला फोल, महसूल अधिकाऱ्यावर गंभीर आरोप.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, की सावंतवाडी येथे मृत अनिता तिच्या कुटुंबासोबत राहत होती. अनिता व संजय यांना मुलगा असून, पती संजय याला व्यसन होते. त्यामुळे संजय वेळोवेळी अनितावर चारित्र्याचा संशय घेत तिला वारंवार मारहाण करत असे. गुरुवारी रात्री अनिता घरात स्वयंपाक करत असताना त्याने तिच्याशी वाद घालण्यास सुरुवात केली. यावेळी मारहाण, शिवीगाळ केली. रागाच्या भरात चूल पेटवण्यासाठी आणलेले डिझेल मृत फिर्यादी अनिताच्या अंगावर ओतले व काडी ओढून पेटवून दिले..या घटनेत अनिता ७० टक्के भाजली, तिला तत्काळ सांगली सिव्हिल रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. गंभीर प्रकृती असलेल्या अनिताचा रविवारी सकाळी रुग्णालयातच मृत्यू झाला. घटनास्थळी पोलिस उपविभागीय अधिकारी अरुण पाटील, सहायक पोलिस निरीक्षक राहुल अतिग्रे यांनी भेट दिली असून अधिक तपास राहुल अतिग्रे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.