Sangli Crime : सांगली हादरली! गुंगीचे औषध देऊन महिलेवर बलात्कार; 'शिवप्रतिष्ठान युवा'च्या तत्परतेने इम्रानवर गुन्हा, आणखी 20 महिला जाळ्यात अडकल्याचा दावा

सांगली : शहरातील एका महिलेशी सोशल मीडियावरून संपर्क साधून तिला जाळ्यात ओढून गुंगीचे औषध देऊन लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार (Sangli Crime News) घडला. छायाचित्रे व व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन पीडित महिलेकडून १७ लाख रुपये उकळले. याप्रकरणी इम्रान अब्बास पखाली (वय २९, रा. कोकळे, ता. कवठेमहांकाळ) याला अटक केली..दरम्यान, शिवप्रतिष्ठान युवा हिंदुस्थानचे नितीन चौगुले यांनी या प्रकरणामागे ‘रॅकेट’ असल्याचे सांगून आणखी २० महिला बळी पडल्या आहेत. त्याचे पुरावे पोलिसांना दिले आहेत. त्यांच्या तत्परतेमुळे पोलिसांनी संशयितास अटक केली..पीडित महिलेच्या उपस्थितीत पत्रकार परिषदेत चौगुले म्हणाले, ‘सांगली परिसरातील पीडित महिलेशी दोन वर्षांपूर्वी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून इम्रान पखाली याने संपर्क साधला. त्यानंतर तिच्या घरी मिठाई व शीतपेय घेऊन गेला. त्यामधून गुंगीचे औषध पाजून पीडितेवर जबरदस्तीने लैंगिक अत्याचार केला. त्याचे फोटो व व्हिडिओ काढले. त्यानंतर पीडित महिलेपासून विभक्त असलेल्या पती व मुलांना व्हिडिओ पाठवतो तसेच ‘व्हायरल’ करतो, असे सांगून सतत धमकावण्यास सुरुवात केली. दोन वर्षांत त्याने १७ लाख रुपये उकळले.’.ते म्हणाले, ‘पीडितेवर सतत अत्याचार करून मारहाण केली. धर्मांतरासाठी दबाव आणला; मात्र पीडितेने त्याला नकार दिला. दोन वर्षे अत्याचार केल्यानंतर पखाली याने त्याचा मित्र मोहसीन मुलाणी (रा. राम मंदिरजवळ) याला पीडितेकडे पाठवले. त्याने पीडितेला शरीर संबंध ठेवण्यासाठी धमकावले. पीडितेने नकार देऊन पोलिसांत तक्रार दिली. शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक अरुण सुगांवकर यांनी तपास करत इम्रान पखाली याला अटक केली. गुन्हे प्रकटीकरण शाखेचे गौतम कांबळे, संतोष गळवे, सतीश लिंबळे यांनी रात्रीत पाठलाग करून कारवाई केली. पीडितेने पखाली याच्या मोबाईलमधील डाटा घेतला आहे. त्यामध्ये आणखी २० महिलांसोबत पखाली याची छायाचित्रे असल्याचे आढळले आहे..लोकप्रतिनिधींची संशयितास मदतश्री. चौगुले म्हणाले, ‘पोलिसांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी. पीडित महिलांनी थेट आमच्याकडे किंवा पोलिसांत तक्रार करावी. मिरजेतील एका लोकप्रतिनिधी महिलेने पखाली याला मदत केल्याचा संशय आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.