पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : सांगली हादरली! गुंगीचे औषध देऊन महिलेवर बलात्कार; 'शिवप्रतिष्ठान युवा'च्या तत्परतेने इम्रानवर गुन्हा, आणखी 20 महिला जाळ्यात अडकल्याचा दावा

Sangli Sexual Assault and Blackmail Case : सांगलीत सोशल मीडियातून महिलेशी संपर्क साधून लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप आहे. फोटो-व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत संशयिताने दोन वर्षांत १७ लाख रुपये उकळल्याचे प्रकरण समोर आलेय.
Woman Allegedly Extorted of ₹17 Lakh

Woman Allegedly Extorted of ₹17 Lakh

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : शहरातील एका महिलेशी सोशल मीडियावरून संपर्क साधून तिला जाळ्यात ओढून गुंगीचे औषध देऊन लैंगिक अत्याचार केल्याचा प्रकार (Sangli Crime News) घडला. छायाचित्रे व व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देऊन पीडित महिलेकडून १७ लाख रुपये उकळले. याप्रकरणी इम्रान अब्बास पखाली (वय २९, रा. कोकळे, ता. कवठेमहांकाळ) याला अटक केली.

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