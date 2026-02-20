Sports Grounds : क्रीडांगणांना किती काळ ‘दुय्यम’ ठेवणार? कबड्डी, कुस्ती, क्रिकेटची परंपरा हरवली, खेळाडूंची स्वप्ने मातीमोल

सांगली : छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगण आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगणाची अवस्था भकास झाली आहे. त्यांचा विकास आराखडा निश्चित करणे, क्रिकेट आणि अन्य मैदानी खेळांसाठी स्वतंत्रपणे उत्तम नियोजन करणे, क्रीडा संघटनांना बळ देणे, नव्या पिढीला उत्साह वाटेल, असे वातावरण तयार करणे गरजेचे आहे. .या पातळीवर महापालिका सातत्याने क्रीडा क्षेत्राला दुय्यम मानत आली आहे. किमान नवे कारभारी त्याकडे प्राधान्याने लक्ष देतील, अशी अपेक्षा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणाचा विकास आराखडा वादात अडकला आहे. या ठिकाणी कोणाच्या मताने आराखडा निश्चित करायचा हा वाद आहे. .Sangli Reactions : अर्थसंकल्प देशाला चालना देणारा की आकड्यांचा खेळ? सांगलीत तीव्र मतभेद.जिल्हा क्रिकेट संघटनेने जो आराखडा दिला होता, त्यावर इतर संघटनांनी आक्षेप घेतला. हे क्रीडांगण खासगी मालमत्ता आणि हाय-फाय क्लब बनवण्याचा घाट घातला गेल्याचा आरोप केला. आराखडा बदलण्याची मागणी झाली, महापालिकेने ती मान्यही केली. पुढे काहीच झालेले नाही. काम ठप्प आहे. क्रीडांगणाच्या सुरक्षा भिंती आता पडू लागल्या आहेत, दोन ठिकाणी मोठे भगदाड पडले आहे. .क्रीडांगणावरील गवत वाळून गेले आहे. खेळपट्टीची अवस्था वर्षानुवर्षे बिकट होत आहे. धुळीचे साम्राज्य आहे. मैदानी खेळांसाठी पुरेशा सुविधा नाहीत. प्रेक्षा गॅलरीत स्वच्छता नाही. स्वच्छतागृहाची अवस्था फारशी चांगली नाही..India sports complex cleanliness issues : भारताच्या क्रीडा संकुलातील स्वच्छतेच्या समस्येवर आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंचा रोष.दुखणे फार मोठे आहे. या शहराचा सन्मान वाढवणारे हे केंद्र आहे. इथे सचिन तेंडुलकर, महंमद अझरुद्दीन, सनथ जयसूर्या असे महान खेळाडू एक दिवस का असेना खेळून गेले आहेत. या क्रीडांगणाचा विकास करण्यासाठी आता महापालिकेने तातडाने हालचाली करायला हव्यात..छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणावरील ताण कमी करायचा असेल तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर क्रीडांगणाचा सुनियोजित विकास महत्त्वाचा आहे. या ठिकाणी काही खेळांसाठी स्वतंत्र सुविधा निर्माण करायल्या हव्यात. .भले टेनिस बॉल क्रिकेटसाठी असेल, धावण्याचे ट्रॅक असतील किंवा खो-खो, कबड्डी, व्हॉलीबॉलसाठी असेल, इथे मैदानांची रचना शक्य आहे. त्याबाबत आराखडा बनवायला हवा. त्यासाठी कुणीही पुढाकार घ्यायला तयार नाही. त्यावर कोणताही उठाव होत नाही. संघटना फक्त बघत बसल्या आहेत. स्पर्धा संयोजनात सांगलीची पिछेहाट होताना दिसते आहे. क्रीडा संस्कृतीला घरघर लागली आहे की काय, असे वाटण्यासारखी परिस्थिती आहे..कोल्हापूरचा डंकाशेजारच्या कोल्हापूर जिल्ह्यात क्रीडा विकासासाठी झपाट्याने काम सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे हॉकी मैदान नुकतेच साकारले गेले. सांगलीने हॉकीला मूठमाती देऊन टाकली. आता कोल्हापुरात आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदान होणार आहे. सांगलीत स्थानिक क्रिकेट चांगले होईल, अशा दर्जाचेही मैदान उरले नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आहे. क्रिकेट संघटनांच्या एकजुटीचा अभाव आहे..दृष्टिक्षेपात कबड्डी स्पर्धांची जुनी परंपरा हरवली कुस्ती मैदानांची संख्यादेखील घटलीव्यावसायिक क्रिकेट स्पर्धाच थांबल्या शिवाजी क्रीडांगणावरील गवत करपले धुळीचे लोट खेळाडू, मुलांसाठी त्रासदायक स्वच्छतेच्या पातळीवर चिंताजनक स्थिती डॉ. आंबेडकर क्रीडांगण नियोजनशून्य.‘‘छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणाबाबत काही चुकीच्या गोष्टी केल्या जात होत्या, त्याला आम्ही एकजुटीने विरोध केला आणि त्या हाणून पाडल्या. हे क्रीडांगण कुणाची खासगी मालमत्ता होता कामा नये, सत्ताकेंद्र होता कामा नये. ते खेळाडूंसाठी, खेळासाठी विकसित केले पाहिजे. त्यादृष्टीने नवा आराखडा बनवण्याचे काम महापालिकेने सुरू केले आहे. त्यास आमचे संपूर्ण सहकार्य असेल. या ठिकाणी चुकीचे काही होणार नाही, यासाठी सर्व खेळाडू, प्रशिक्षक आणि आम्ही ठाम आहोत.’’- पृथ्वीराज पवार, भाजप नेते.‘‘क्रिकेटचा विकास व्हायचा असेल तर किमान रणजी दर्जाचे, राज्यस्तरीय काही सामने सांगलीत व्हायला हवेत. त्यासाठी एक चांगली क्रिकेट क्रीडांगण गरजेचे आहे. ते कुठे करावे, कसे करावे, यावर काहीतरी ठोस निर्णय घ्यावा. क्रीडा विकासाकडे महापालिकेने गांभीर्याने लक्ष दिल्यास सांगलीतील उत्तम खेळाडू समोर येतील.’’- विष्णू शिंदे, क्रिकेट प्रशिक्षक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.