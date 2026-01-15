पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Sugar Factory : साखर हंगामाचा आरसा: सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांची कामगिरी समोर

Recovery Rate and Crushing Data : राजाराम बापू जत, क्रांती कुंडल, हुतात्मा वाळवा यांसह सहा साखर कारखान्यांच्या गाळप व उतारा टक्केवारीत लक्षणीय फरक दिसून येतो.
Sugarcane crushing operations underway at cooperative sugar factories in Sangli district.

शामराव गावडे
नवेखेड : सांगली जिल्ह्यातील १५ साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत ५५ लाख २७ हजार ३९७ टन उसाचे गाळप करून ५६ लाख २८ हजार १०९ क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा १०.१८ टक्के इतका आहे.

