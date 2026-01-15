Sangli Sugar Factory : साखर हंगामाचा आरसा: सांगली जिल्ह्यातील कारखान्यांची कामगिरी समोर

नवेखेड : सांगली जिल्ह्यातील १५ साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत ५५ लाख २७ हजार ३९७ टन उसाचे गाळप करून ५६ लाख २८ हजार १०९ क्विंटल साखरेचे उत्पादन घेतले आहे. जिल्ह्याचा सरासरी साखर उतारा १०.१८ टक्के इतका आहे. .गाळप हंगामाने चांगली गती घेतली असून, तो आता निम्म्याच्या पुढे गेला आहे. फेब्रुवारीअखेरपर्यंत गाळप हंगाम संपेल, असा अंदाज सर्वच कारखाना सूत्रांकडून व्यक्त केला जात आहे..Sangli Election : शिराळ्यात सत्तांतराची हॅट्ट्रिक की नाईकांची राजकीय पुनर्रचना? तालुक्याचे लक्ष जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे.जिल्ह्यातील गाळप हंगाम सुरू होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. यंदा प्रत्येक साखर कारखान्याकडे सुमारे १० ते १५ ऊस तोडणी यंत्रे कार्यरत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी तोडणी यंत्रांची संख्या कमी असल्याने मजुरांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून राहावे लागत होते व त्यामुळे तोडणीला विलंब होत होता. मात्र गेल्या वर्षभरात यंत्रांची संख्या वाढल्याने तोडणीला वेग मिळाला आहे..सध्या आडसाली उसाची तोडणी पूर्ण झाली असून खोडवा उसाची तोड सुरू झाली आहे. यापैकी सुमारे २५ टक्के खोडवा हंगामाच्या सुरुवातीलाच तोडला गेल्याने उर्वरित खोडवा फेब्रुवारी अखेरपर्यंत संपण्याची शक्यता आहे. जिल्ह्यात सध्या १५ साखर कारखान्यांचे गाळप सुरू आहे..Sangli Election : युती तुटली तर युद्ध अटळ! सांगली प्रभाग ८ मध्ये सत्तासंघर्ष रंगणार .जिल्ह्यातील सोनहिरा (वांगी) साखर कारखान्याने गाळपात आघाडी घेतली आहे, तर राजारामबापू पाटील (कारंदवाडी) कारखान्याचा साखर उतारा सर्वाधिक आहे. सांगली येथील दत्त इंडिया साखर कारखान्याने सर्वाधिक साखर उत्पादन घेतले आहे. .तर नागेवाडी (ता. खानापूर) येथील यशवंत शुगरने सर्वात कमी गाळप व साखर उत्पादन नोंदवले आहे. उदगिरी शुगरचा साखर उतारा ७.०४ टक्के असून दत्त इंडियाचा साखर उतारा ११.९६ टक्के इतका आहे..साखर कारखानानिहाय गाळप स्थिती (११ जानेवारी अखेर)साखर कारखाना गाळप (टन) साखर उत्पादन (क्विंटल) उतारा (टक्के) निनाईदेवी करंगुली ३११५४० ३५९१०० ११.५३ मोहनराव शिंदे, ३१८७४० ३४१८०० ११.०१ विश्वास चिखली ३४५९५० ३५१४०० ११.६८सद्गुरु राजेवाडी ४३४१३७ ३९५३०४ ८.९.सोनहिरा, वांगी ६६३३२० ५६३०१० ८.५१दत्त इंडिया, सांगली ५४०५१५ ६३०११० ११.९६राजारामबापू साखराळे ४७४०२० ५२४३०० ११.२६राजाराम बापू , वाटेगाव २९८५९० ३६२१०० ११.२१राजारामबापू कारंदवाडी २०९८४० २४९८०० १२.२१ .राजाराम बापू जत २०२८५५ २०५०३० १०.०२श्रीपती शुगर, डफळापूर ३१५६३० ३६०२५० ११.३३उदगिरी शुगर, बामणी ३६३६३० २६६७५० ७.४क्रांती, कुंडल ६०९९७० ५७५३९० ११.०९यशवंत नागेवाडी ११९९६० १३०८९० ११.०३हुतात्मा, वाळवा ३१८७०० ३१२८७५ १०.६एकूण ५५२७३९७ ५६२८१०९ १०.१८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.