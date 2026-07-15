Sangli Crime : जुन्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी सांगलीत 20 वर्षांच्या तरुणाची निर्घृण हत्या; स्वामी समर्थ घाटावर चैतन्य तोरणेवर 8 ते 9 वर्मी घाव; संशयितांच्या घरावर दगडफेक

सांगली : येथील स्वामी समर्थ घाटावर वर्चस्व वादातून तरुणावर कोयता, चाकूने सपासप वार करून निर्घृण खून करण्यात (Sangli gang rivalry killed investigation) आला. काल सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास झालेल्या घटनेने शहरात खळबळ उडाली. चैतन्य देवा तोरणे (वय २०, रा. स्वस्तिक वजन काट्यानजीक, नवीन वसाहत, सांगली) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. .दरम्यान, घटनेत सराईत टोळीचा समावेश असल्याने तणावपूर्ण वातावरण होते. संशयितांपैकी एकाच्या घरावर रात्री उशिरा दगडफेक झाली व खिडकीच्या काचा फोडण्यात आल्या. त्यामुळे अतिरिक्त बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. पोलिस व घटनास्थळावरून मिळालेली माहिती अशी की, मृत चैतन्य तोरणे हा वाढपी आहे. तो काल सायंकाळी स्वामी समर्थ घटावर गेला होता. त्यावेळी संशयित त्याठिकाणी आले. त्यांनी पूर्वीच्या वादातून वाद घातला..त्यानंतर कोयता आणि चाकूने तोंडावर, पोटावर, डोक्यात सपासप वार केले. त्यात तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडला. ही घटना परिसरातील अनेक लोकांनी पाहिली. चैतन्यचा अतिरक्तस्त्रावाने जागीच मृत्यू झाला. दरम्यान, या परिसरातून निघालेल्या बीट मार्शलने हा प्रकार पाहिला. त्यांनी पोलिसंना कळवले. पोलिस निरीक्षक अरुण सुगांवकर आणि पथक घटनास्थळी धावले. दरम्यान, घटनास्थळ व शासकीय रुग्णालय परिसरात मोठी गर्दी होती. त्याठिकाणी तणाव निर्माण झाला होता..Doctor Assault Case : महिला डॉक्टरला धक्काबुक्की अन् जीवे मारण्याची धमकी! कोल्हापुरातील ग्रामीण रुग्णालयात मद्यधुंद कर्मचाऱ्याचा हायव्होल्टेज ड्रामा, उर्मट शिपायाविरुद्ध गुन्हा दाखल.इंगळे खुनाचा वाद?ऑगस्ट २०२३ मध्ये गोकुळनगर परिसरात विनोद किसन इंगळे (वय २८, रा. संजय गांधी झोपडपट्टी, गोकुळनगर) याचा खून झाला होता. याप्रकरणी सराईत गुन्हेगार लखन इसरडे याच्यासह कृष्णा ऊर्फ मुदक्या कुटण्णाप्पा कांबळे, राकेश शामराव कांबळे, नारायण सुरेश पवार यांना अटक केली होती. मृत तोरणे हा इंगळे याच्या ओळखीचा होता. त्या वादातूनच हा खून झाला असण्याची शक्यता पोलिसांनी वर्तवली आहे..Asmita Katkar Death Case : मुलगी झाली म्हणून विवाहितेचा छळ, कोल्हापूरच्या अस्मिता काटकर प्रकरणातील धक्कादायक खुलाशाने खळबळ; पतीसह सासू, सासरे, नणंदेला अटक.संशयितांची रात्रीत धरपकडसांगली : येथील स्वामी समर्थ घाटावर वर्चस्व वादातून झालेल्या खुनाच्या घटनेनंतर संशयितांपैकी काही नावे निष्पन्न झाली आहे. त्यांच्या शोधासाठी तातडीने शहर, एलसीबी आणि विश्रामबागची तीन पथके रवाना करण्यात आली आहे..दरम्यान, एका टोळीतील सराईत गुन्हेगारास ताब्यात घेण्यात आल्याचे समजते आहे. त्याच्याकडे सखोल चौकशी केली जात आहे. दरम्यान, मृत चैतन्य याच्यावर आठ ते नऊ वर्मी वार झाले होते. पोटावर, मानेवर, डोक्यात खोलवर वार झाल्याने अतिरक्तस्त्राव झाला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाल्याचे तपासणीतून स्पष्ट झाले. पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अपर अधीक्षक कल्पना बारवकर, उपाधीक्षक संदीप भागवत, एलसीबीचे निरीक्षक संजीव झाडे यांनी घटनास्थळी भेट देत तपासाच्या सूचना दिल्या. दरम्यान, टिंबर एरिया परिसरात विश्रामबागचे निरीक्षक सुधीर भालेराव याच्यासह राखीव दलाच्या तुकड्या तत्काळ तैनात करण्यात आल्या होत्या. रात्री उशिरा तणाव निवळला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.