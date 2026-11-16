पश्चिम महाराष्ट्र

Takari Irrigation Scheme : दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 'ताकारी' आणि 'म्हैसाळ' सिंचन योजनांचे पंप सुरू; आता थेट जतसह 'या' तालुक्यांना मिळणार पाणी

Takari Irrigation Scheme Pumps Started for Rabi Season : सांगली जिल्ह्यात ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनांचे पंप सुरू झाले आहेत. ताकारीतून रब्बी पिकांना, तर म्हैसाळमधून जत तालुक्यात पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य दिले जाणार आहे.
Takari Mhaisal water supply update

Takari Mhaisal water supply update

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पंप काल सायंकाळी सुरू करण्यात (Mhaisal irrigation scheme latest update) आले. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीत सिंचन योजना लाभक्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत नियोजन करण्यात आले होते. ताकारी योजनेचे तीन पंप काल सायंकाळी सुरू करण्यात आले. तासगाव आणि कडेगाव तालुक्यांत रब्बी पिकांसाठी हे आवर्तन सुरू करण्यात आल्याचे कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा पाटील यांनी सांगितले.

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