Takari Irrigation Scheme : दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! 'ताकारी' आणि 'म्हैसाळ' सिंचन योजनांचे पंप सुरू; आता थेट जतसह 'या' तालुक्यांना मिळणार पाणी

सांगली : ताकारी आणि म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे पंप काल सायंकाळी सुरू करण्यात (Mhaisal irrigation scheme latest update) आले. त्यामुळे दुष्काळी स्थितीत सिंचन योजना लाभक्षेत्राला दिलासा मिळणार आहे. कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत नियोजन करण्यात आले होते. ताकारी योजनेचे तीन पंप काल सायंकाळी सुरू करण्यात आले. तासगाव आणि कडेगाव तालुक्यांत रब्बी पिकांसाठी हे आवर्तन सुरू करण्यात आल्याचे कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा पाटील यांनी सांगितले. .टप्प्याटप्प्याने त्यात वाढ केली जाईल आणि पुढील दोन ते तीन दिवसांत पूर्ण क्षमतेने ताकारी योजना चालवली जाईल. त्यासाठी कोयना धरणातून सातत्याने १०५० क्युसेक विसर्ग कायम ठेवण्यात आला आहे. ‘ताकारी’चे पहिले आवर्तन पूर्ण झाल्यानंतर टेंभू योजना सुरू करण्याचे नियोजन आहे..इकडे, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेचे दोन पंप आज सायंकाळी सुरू करण्यात आले. हे पाणी थेट जत तालुक्यात जाईल आणि तेथे पिण्याच्या पाण्याची प्राधान्याने व्यवस्था केली जाणार आहे. दोड्डनाला आणि व्हसपेठ हे दोन तलाव प्राधान्याने भरून घेतले जाणार आहे. सध्या वारणा धरणातून १२०० क्युसेक विसर्ग केला जात आहे. ते पाणी अद्याप म्हैसाळपर्यंत पोहोचलेले नाही. ते पोहोचल्यानंतर पंपांची संख्या वाढवली जाईल. पुढील पंधरा दिवसांनंतर रब्बीसाठी म्हैसाळ योजनेच्या उर्वरित कालव्यातून पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, असे कार्यकारी अभियंता अमोल गुरव यांनी सांगितले..Woman and Child Death : ऊसतोड मजुरांवर काळाचा घाला! 70 फूट खोल विहिरीत बुडून 25 वर्षीय आई आणि 2 वर्षांच्या चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू; सांगलीतील घटना.पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. रब्बीचे आवर्तन १५ डिसेंबरपासून सुरू केले जाते. यंदा ते एक महिना आधी सुरू करण्याचे ठरले आणि त्यानुसार आज पंप सुरू करण्यात आले. जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांच्या मार्गदर्शनाखाली, ‘पाटबंधारे’चे अधीक्षक अभियंता महादेव कदम यांच्या सूचनेनुसार ही प्रक्रिया सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.