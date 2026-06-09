Sangli Rainfall Record Scam : पावसाच्या आकड्यांमध्ये हेराफेरी करून 15 कोटींचे नुकसान? माजी खासदाराच्या 'त्या' आरोपाने कृषी विभागात खळबळ, 'स्कायमेट'ला धाडली नोटीस

सांगली : तासगाव तालुक्यातील येळावी, विसापूर आणि तासगाव मंडलमधील पावसाच्या नोंदींमध्ये झालेल्या कथित घोटाळ्याच्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर कृषी विभागाने स्कायमेट कंपनीला नोटीस बजावली (Tasgaon crop insurance compensation dispute) आहे. २२ एप्रिल रोजीच्या पावसाच्या नोंदी नेमक्या कशा आहेत आणि त्या नोंदविण्यास विलंब का झाला, याबाबत खुलासा मागविण्यात आला आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे..माजी खासदार संजय पाटील यांनी तासगाव तालुक्यातील पीक विमा घोटाळ्याचा आरोप केला आहे. पावसाच्या नोंदी ठेवणाऱ्या ‘स्कायमेट’ या खासगी कंपनीने आणि कृषी विभागातील संबंधित कर्मचाऱ्यांनी विमा कंपनीशी संगनमत करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याचा त्यांचा आरोप आहे..Sahyadri Tiger Reserve : सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पात रानकुत्र्यांचा सुळसुळाट; एकाच पायवाटेवर वाघ, रानडुक्कर आणि रानकुत्र्यांचे ठसे, काय आहे जंगलाचा नियम?.२२ एप्रिल रोजी ५९ मिलिमीटर पाऊस पडला होता. त्यामुळे शेतकऱ्यांना २७ कोटी रुपयांची भरपाई मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, ती नोंद लपवून केवळ ३८ मिलिमीटर पावसाची नोंद दाखविण्यात आल्याने शेतकऱ्यांचे सुमारे १५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले, असा दावा श्री. पाटील यांनी केला आहे. त्यांनी कृषिमंत्री दत्ता भरणे यांच्याकडे पुरावे सादर करून चौकशीची मागणी केली आहे..जिल्हा कृषी विभागाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेतली आहे. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी विवेक कुंभार यांनी माजी खासदार पाटील यांच्या आरोपांनंतर तातडीने स्कायमेट कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना सर्व माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. संबंधित माहिती कृषी आयुक्तालयाकडे पाठविण्यात येणार आहे..Sangli Farmer : 20 वर्षांपूर्वी शेतकऱ्याची 50 फूट खोल विहिरीत पडलेली 4 तोळ्यांची सोनसाखळी; मेटल डिटेक्टरने शोधली, 2006 आणि आताची सोन्याची किंमत वाचून थक्क व्हाल.दरम्यान, या प्रकरणामुळे तासगाव तालुक्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. रोहित पाटील यांचे समर्थक असलेल्या एका जिल्हा परिषद सदस्यावर माजी खासदार पाटील यांनी संशय व्यक्त केल्याने या प्रकरणात आणखी कोणती माहिती समोर येते, याकडे शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.