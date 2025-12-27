पश्चिम महाराष्ट्र

विरोध डावलून पोलिस बंदोबस्तात 12 हजार झाडांची कत्तल सुरू; पर्यावरणप्रेमी गप्पच, 8 हेक्टर क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्पाचं काम!

Tasgaon Solar Power Project on Grazing Land : तासगाव तालुक्यातील बलगवडे गायरानात सौर प्रकल्पासाठी १२ हजार झाडांची कत्तल सुरू असून ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध असताना प्रशासन प्रकल्प पुढे रेटत आहे.
Tasgaon Solar Project

Tasgaon Solar Project

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

तासगाव (सांगली) : बलगवडे (ता. तासगाव) येथील गायरानातील आठ हेक्टर क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे (Tasgaon Solar Project) काम सुरू आहे. प्रकल्पासाठी गायरानातील १२ हजारांहून अधिक झाडांची पोलिस बंदोबस्तात कत्तल सुरू आहे. ग्रामस्थांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. प्रशासन प्रकल्पाचे काम रेटत आहे, तर रस्त्यासाठी झाड तोडल्यानंतर टाहो फोडणारे पर्यावरणप्रेमी वृक्षतोड होत असताना गप्प असल्याचे चित्र आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
tree
environment
Solar Panel
tasgaon
Tree Plant

Related Stories

No stories found.