विरोध डावलून पोलिस बंदोबस्तात 12 हजार झाडांची कत्तल सुरू; पर्यावरणप्रेमी गप्पच, 8 हेक्टर क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्पाचं काम!

तासगाव (सांगली) : बलगवडे (ता. तासगाव) येथील गायरानातील आठ हेक्टर क्षेत्रात सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे (Tasgaon Solar Project) काम सुरू आहे. प्रकल्पासाठी गायरानातील १२ हजारांहून अधिक झाडांची पोलिस बंदोबस्तात कत्तल सुरू आहे. ग्रामस्थांचा प्रकल्पाला विरोध आहे. प्रशासन प्रकल्पाचे काम रेटत आहे, तर रस्त्यासाठी झाड तोडल्यानंतर टाहो फोडणारे पर्यावरणप्रेमी वृक्षतोड होत असताना गप्प असल्याचे चित्र आहे..बलगवडे येथे गायरान (Sangli Solar Plant) हद्दीत ८.४१ हेक्टर क्षेत्रात खासगी सौर ऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू आहे. प्रकल्पाला सुरुवातीपासून ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधाला तोंड द्यावे लागते आहे. गायरानात सुमारे १५ हजार झाडे ग्रामपंचायतीने टँकरने पाणी घालून २० लाख रुपये खर्च करून वाढवली आहेत. क्रीडांगणही तयार करण्यात आले..झाडे वाचवून उर्वरित जागेवर सौर ऊर्जा प्रकल्प राबवावा, झाडे वाचवावीत, या भूमिकेतून ग्रामस्थांनी प्रशासनाला निवेदने दिली. आंदोलने केली. शेवटी उपोषणही केले. माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार सुमन पाटील यांच्या मध्यस्थीने उपोषण थांबवण्यात आले. त्यातून मार्ग निघेल असे वाटत असताना प्रशासनाने पोलिसांच्या बंदोबस्तात पुन्हा वृक्षतोड सुरूच ठेवलीय. ग्रामस्थांच्या विरोधाला प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत..सुरुवातीला गायरानात झाडे नाहीत, असे म्हणणाऱ्या वनविभागाने ५ हजार ७५९ झाडे असल्याचा दाखला देऊन नवी ५७५९ झाडे लावण्याच्या अटीवर वृक्षतोडीस १ डिसेंबर रोजी परवानगी दिली. एक महिन्यात झाडे तोडायची आहेत. दुसरीकडे, १२ हजारांहून अधिक झाडे तोडली जाणार असल्याची शंका ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे. या क्षेत्रात केवळ ६०० झाडे असल्याचा पंचनामा प्रशासनाने सुरुवातीला केला. झाडे वन विभागाच्या पत्रात ५ हजार ७०० झाली आहेत. या क्षेत्रात काही घरेही आहेत..इतक्या मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड सुरू असताना जिल्ह्यातील पर्यावरणप्रेमींनी बलगवडेकर ग्रामस्थांच्या मदतीला धावून जाण्याची अपेक्षा आहे. रस्त्याकडेची झाडे तोडल्यावर आंदोलने करणारे वृक्षप्रेमी पर्यावरणप्रेमी मात्र गप्प आहेत. ग्रामस्थांनी केलेल्या उपोषणात फसवणूक करण्यात आली. माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार सुमन पाटील यांच्या उपस्थितीत देण्यात आलेला शब्द पाळला गेला नाही. ग्रामपंचायत आणि ग्रामसभा यांचे ठराव करूनही प्रशासनाने दखल घेतली नाही. हरित लवादात स्थगिती मिळेपर्यंत झाडे तुटून जातील. पोलिस बंदोबस्तात झाडे तोडण्यात येत आहेत.- जोतिराम जाधव, उपोषणकर्ते आंदोलक.