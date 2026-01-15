पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Crime : पत्ता विचारण्याचा बहाणा, तोंडावर स्प्रे आणि दुचाकी लंपास; गुन्हेगार अखेर अडचणीत

Spray Attack Robbery Case : कवलापूर हद्दीतील पेट्रोलपंपाजवळ पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने युवकाच्या तोंडावर स्प्रे मारून दुचाकी व मोबाईल लंपास केल्याची घटना उघडकीस आली.
LCB Sangli officers with arrested accused and seized motorcycles in spray attack robbery case.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : दुचाकीवरून तासगावच्या दिशेने जाणाऱ्या युवकाच्या तोंडावर स्प्रे मारून बेशुद्ध करून त्याच्या दुचाकीसह अन्य साहित्य घेऊन पसार झालेल्या दोघांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने जेरबंद केले.

