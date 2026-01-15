Sangli Crime : पत्ता विचारण्याचा बहाणा, तोंडावर स्प्रे आणि दुचाकी लंपास; गुन्हेगार अखेर अडचणीत

सांगली : दुचाकीवरून तासगावच्या दिशेने जाणाऱ्या युवकाच्या तोंडावर स्प्रे मारून बेशुद्ध करून त्याच्या दुचाकीसह अन्य साहित्य घेऊन पसार झालेल्या दोघांना स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकाने जेरबंद केले. .अनिकेत अरुण मोहिते (वय २६, सिध्देश्वर गल्ली, कवलापूर, ता. मिरज) आणि राजेश संभाजी काटकर (वय २९, काटकर मळा, कवलापूर) अशी दोघांची नावे आहेत. याप्रकरणी प्रतीक दिनेश पवार (वय २८, काळडोह वस्ती, मणेराजुरी, ता. तासगाव) यांनी सांगली ग्रामीण पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली होती. .Junnar Theft : जुन्नर तालुक्यात घरफोडी करणारे चोर अखेर आळेफाटा पोलिसांच्या ताब्यात!.लुटमारीची ही घटना सोमवारी (ता. ५) रात्री १० च्या सुमारास कवलापूर हद्दीतील एका पेट्रोलपंपानजीक घडली. फिर्यादी प्रतीक पवार खासगी नोकरीत कार्यरत असून ते तासगाव तालुक्यातील मणेराजुरी येथे राहतात. सोमवारी रात्रीच्या सुमारास ते दुचाकीवरून (एमएच १० डीसी ६५८४) घरी जाण्यासाठी निघाले होते..कवलापूर हद्दीतील एका पेट्रोलपंपानजीक ते आले असता त्यांना पत्ता विचारण्याच्या बहाण्याने दोघांनी थांबविले. संशयितांनी तोंडाला रुमाल बांधला होता. एकाने तासगावला जाण्याचा रस्ता विचारला. .Wai Crime : वृद्ध महिलेला मारहाण करून दोन लाखांचे सोन्याचे दागिने लंपास; वाई‑पसरणी परिसरात खळबळ!.फिर्यादी प्रतीक हा रस्ता सांगत असताना दुसऱ्याने प्रतीक यांच्या तोंडावर कशाचा तरी स्प्रे मारला. प्रतीक बेशुद्ध पडला. याचा फायदा घेऊन संशयितांनी दुचाकी, मोबाईल आणि रोकड असा मुद्देमाल लंपास करून पोबारा केला..दरम्यान, स्थानिक गुन्हे अन्वेषणच्या पथकास सदर संशयित दुचाकीवरून सांगलीतील सूतगिरणी चौक ते यशवंतनगर चौकादरम्यान येणार असल्याची माहिती मिळाली. त्यानुसार पथकाने परिसरात सापळा लावला होता. .काही वेळाने भाजी मंडई परिसरात दोघे दुचाकीवरून येऊन थांबले. त्यांच्या हालचाली संशयास्पद वाटल्याने पोलिसांनी त्यांना ताब्यात घेतले. पोलिस चौकशीत त्यांनी लूटमारीची कबुली दिली. .त्यांच्याकडून दोन दुचाकी, मोबाईल आणि रोख ६ हजार असा मुद्देमाल हस्तगत करण्यात आला. एलसीबीचे निरीक्षक संजीव झाडे, सहायक निरीक्षक पंकज पवार, अंमलदार अनिल कोळेकर, विक्रम खोत, अमर नरळे, अनिल कोळेकर पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.