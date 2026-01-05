पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : ‘व्यापारी प्रश्नांकडे लक्ष देणार आहात का?’; सांगलीतील पेठांचे नुकसान थांबवण्यासाठी उमेदवारांकडून ठोस भूमिका अपेक्षित

Merchants’ Issues in Sangli : सांगलीतील व्यापारी पेठांचे प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत असून निवडणुकीत उमेदवारांनी त्यावर स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे, वाढीव घरपट्टी, अनेक परवाने आणि शुल्क यामुळे व्यापारी त्रस्त.
Sangli traders highlighting key civic and market-related issues ahead of municipal elections.

Sangli traders highlighting key civic and market-related issues ahead of municipal elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : ‘सांगली हे व्यापारी पेठांचे शहर आहे. या पेठांचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. दर निवडणुकीत आम्ही काही अपेक्षा व्यक्त करतो, प्रश्न मांडतो. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते.

Loading content, please wait...
Sangli
Traders
election
Paschim maharashtra
Market Yard
Muncipal corporation
Traders Agitation
Corporation Election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com