Sangli Election : ‘व्यापारी प्रश्नांकडे लक्ष देणार आहात का?’; सांगलीतील पेठांचे नुकसान थांबवण्यासाठी उमेदवारांकडून ठोस भूमिका अपेक्षित

सांगली : ‘सांगली हे व्यापारी पेठांचे शहर आहे. या पेठांचे प्रश्न गंभीर होत आहेत. व्यापाऱ्यांचे नुकसान होत आहे. दर निवडणुकीत आम्ही काही अपेक्षा व्यक्त करतो, प्रश्न मांडतो. त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले जाते. .या निवडणुकीत त्यावर गांभीर्याने चर्चा व्हावी आणि बदल कसा घडवणार, यावर नेते, उमेदवारांनी बोलावे,’ अशी अपेक्षा व्यापारी एकता संघटनेचे अध्यक्ष समीर शहा यांनी आज प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे व्यक्त केली..त्यांनी त्यात म्हटले आहे, ‘गेल्या अनेक निवडणुकांमध्ये व्यापाऱ्यांनी असोसिएशनतर्फे काही अपेक्षा मांडल्या. मागण्यांवर चर्चा केली. पक्षनेते आणि लोकप्रतिनिधींना साकडे घातले. मात्र पुढे काहीच घडले नाही, हे दुःख आहे. या स्थानिक निवडणुका बऱ्याच वर्षांनी होऊ घातल्या आहेत. या ठिकाणी येणारे नवे कारभारी व्यापारी व सामान्य माणसांच्या प्रश्नांवर बोलतील, अशी अपेक्षा आहे.’.• प्रमुख बाजारपेठेत प्रत्येक रस्त्यावर पुरुष-महिला स्वछतागृहे हवीतच. पूर्ण बाजारपेठेत केवळ दोन स्वच्छतागृहे आहेत.• अधिकृत एकही वाहनतळ नाही. तत्काळ याची अधिकृत व्यवस्था व्हावी.• भूखंड गाळे काढून ‘बाजार’ न करता पार्किंग, स्वच्छतागृह उभारावे.• मागील काळात प्रशासक असताना जाचक वाढीव घरपट्टी लागू करण्यात आली होती. ती पालकमंत्र्यांनी तोंडी स्थगित केली होती, त्याचा लेखी आदेश काढावा. भाड्याच्या वास्तूवर ५० टक्क्ंयापेक्षा जास्त घरपट्टी लावली जातेय, ती नियमित दराने करावी..• सर्वच पक्षांनी व्यापारी समाजाचा एक प्रतिनिधी हा स्वीकृत नगरसेवक म्हणून घ्यावा, व्यापारी समस्या व इतर कामासाठी स्वतंत्र दालन द्यावे.• बाजारपेठेत अशी अतिक्रमणे आहेत, ज्यामुळे बाजारपेठ विस्तार होण्यात मोठे अडथळे निर्माण झाले आहेत, ते प्राधान्याने काढावेत.• एक व्यापारी स्थानिक १७ व केंद्र-राज्यस्तरीय असे १९ परवाने घेत आहे. त्याचे शुल्क, कर भरत आहे, असा व्यवसाय परवाना, बाजार परवाना असे कोणतेही परवाने घ्यायला लावू नये..• एक मोठा भूखंड उपलब्ध करून घ्यावा, जेणेकरून गांधीनगरसारखी स्वतंत्र बाजारपेठ विकसित होईल, तिथं उद्योजक-वितरक-घाऊक व्यापारी-ट्रान्सपोर्ट-बँकिंग हे एका छताखाली असेल. त्यामुळे शहराचा व्यापारी लौकिक वाढेल, व्यापार वाढेल.• प्रशासन व व्यापारी असोसिएशन अशी कायमस्वरुपी समन्वय समिती स्थापन करावी.• सध्या आयर्विन पुलाला झालेल्या समांतर पुलावरून अवजड वाहतूक सुरू आहे, ज्यामुळे वाहतूक कोंडी होते. त्याला व्यापारी आणि नागरिक वैतागले आहेत. त्यामुळे समांतर पुलावरूनही अवजड वाहतूक बंदच करावी.• सध्या भटक्या कुत्र्यांचा मोठा त्रास शहरात सुरू आहे. नुकताच एका लहान बालकाचा जीव गेला. एक बालक दवाखान्यात उपचार घेत आहे. रस्त्यावर फिरणं अवघड झालं आहे. कुत्र्यांचा बंदोबस्त करावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.