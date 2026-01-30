पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Traffic Rule : सांगलीत वाहतूक नियमभंगाचा स्फोट; ३४ हजारांवर कारवाई, तरुणांमध्ये धोकादायक ट्रेंड

Youth Violations : सांगली जिल्ह्यात वाहतूक नियमभंगाचे प्रमाण धोकादायक पातळीवर असल्याने विनापरवाना वाहन चालवणे, ट्रिपल सीट प्रवास आणि वाहन चालवताना मोबाईल वापरणे यांसारख्या प्रकारांवर पोलिसांनी मोठी कारवाई करत हजारो चालकांवर दंड ठोठावला आहे.
Traffic police checking vehicles during special enforcement drive in Sangli.

शैलेश पेटकर-सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
सांगली : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वाहतूक शाखेसह पोलिस ठाण्यांकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. सन २०२४ च्या तुलनेत गतवर्षी दुपटीने कारवाई करत तब्बल ३४ हजार ४३३ विनापरवाना वाहन चालवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली.

