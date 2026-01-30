Sangli Traffic Rule : सांगलीत वाहतूक नियमभंगाचा स्फोट; ३४ हजारांवर कारवाई, तरुणांमध्ये धोकादायक ट्रेंड

सांगली : वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर वाहतूक शाखेसह पोलिस ठाण्यांकडून कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला. सन २०२४ च्या तुलनेत गतवर्षी दुपटीने कारवाई करत तब्बल ३४ हजार ४३३ विनापरवाना वाहन चालवणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली. .तसेच वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर करणाऱ्या ११ हजार ७८५, तर ट्रिपल सीट वाहन चालवणाऱ्या १९ हजार २३३ जणांवर कारवाई करण्यात आली. यात तरुणांचा अधिक सहभाग आहे. .Dhule Crime Branch : धुळे पोलिसांचा गुन्हेगारांवर 'सर्जिकल स्ट्राईक'! वर्षभरात ५ कोटींचा मुद्देमाल जप्त, गुन्हेगारीला लगाम.रस्ते अपघातात अनेकांचा मृत्यू होतो, तर अनेकजण जायबंदी होतात. यात प्रमुख कारण म्हणजे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळेच यंदाच्या रस्ता सुरक्षा अभियानात वाहतूक नियमांच्या पालनाबाबत विशेष जनजागृती करण्यात आली. गत वर्षीच्या आकडेवारीत काही धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे..विनापरवाना वाहन चालवणाऱ्या ३४ हजार ४३३ जणांवर कारवाई करत लाखोंचा दंड करण्यात आला. तर २०२४ मध्ये १५ हजार १३६ जणांवर कारवाई करण्यात आली होती. ही आकडेवारी खरंच चिंता निर्माण करणारी आहे. यात महाविद्यालयीन तरुणांचा अधिक समावेश असल्याचे दिसून आले आहे..Pune Traffic Police : नववर्षाच्या रात्री पुण्यात ‘ड्रंक अँड ड्राईव्ह’वर धडक कारवाई; २०८ मद्यधुंद वाहनचालकांवर गुन्हे!.शहरासह परिसरात ट्रिपल सीट वाहन चालवणाऱ्या १९ हजार २३३ जणांवर कारवाई करण्यात आली. तर सन २०२४ मध्ये वीस हजार जणांवर कारवाई करत दंडात्मक कारवाई करण्यात आली होती. तसेच वाहन चालवताना मोबाईलचा वापर करणाऱ्यांची संख्याही अधिक आहे. .पोलिसांच्या कारवाईनुसार गतवर्षी ११ हजार ७८५ जणांवर कारवाई करण्यात आली आहे. वाहतूक शाखा आणि पोलिसांकडून सातत्याने प्रबोधन होऊ देखील वाहतूक नियमांचे उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे. .पोलिस ठाणे निहाय कारवाई ःशाखा विनापरवाना ट्रिपल सीट मोबाईलचा वापर सांगली वाहतूक शाखा ८६८२ ३७७२ १३४५मिरज वाहतूक शाखा ५०८६ ३५० १३७०ईश्वरपूर वाहतूक शाखा ४५७३ १६३९ ४८७तासगाव वाहतूक शाखा १७२४ ११०५ ७८९.विटा वाहतूक शाखा २७१६ १९९४ ९५९सर्व पोलिस ठाणे ११६५२ ३२५० ८७०सीसीटीव्ही नियंत्रण कक्ष ० ३८२३ ५९६५.वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. पुढील टप्प्यात ही कारवाई आणखी व्यापक प्रमाणावर करण्यात येणार आहे. वाहतूक नियमांचे पालन करा.- मुकुंद कुलकर्णी, निरीक्षक, वाहतूक शाखा, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.