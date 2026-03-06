Turmeric Market : आखाती युद्धाचा सांगलीच्या हळद बाजारावर मोठा फटका; निर्यात ठप्प, दरात मोठी घसरण

सांगली : आखातात सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा थेट परिणाम सांगलीच्या हळद बाजारावर झाला आहे. मुंबईमार्गे होणारी निर्यात पूर्णपणे ठप्प झाल्याने हळदीच्या दरात घसरण झाली आहे. .प्रति क्विंटल ८०० ते १२०० रुपयांपर्यंत दर कोसळल्याने शेतकरी व व्यापाऱ्यांचे अर्थकारण डळमळीत झाले आहे. सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दररोज १५ ते २० हजार पोती हळदीची आवक होत आहे. .Sangli Termeric : ...आता हळदीचीही रस्त्यावर ‘एन्ट्री!’;तेलंगणातून वाहने, चौकांत पावडर विक्री; परवान्याविना प्रश्नचिन्ह.मात्र, कतार, दुबई आणि इराण या आखाती देशांमध्ये होणारी निर्यात थांबल्याने बाजारातील उलाढाल मंदावली आहे. मुंबई बंदरातून निघालेले काही कंटेनर मध्यावरच थांबवावे लागले आहेत, तर काही माल परत मागवण्याची वेळ आली आहे..परिणामी व्यापाऱ्यांसमोर हळद कोल्ड स्टोरेजमध्ये साठवून ठेवणे, स्थानिक बाजारात कमी दरात विक्री करणे किंवा माल परत सांगलीला आणणे असे मर्यादित पर्याय उरले आहेत. शेतकऱ्यांना दिलेली आगाऊ रक्कम, अडत्यांची देयके आणि बँक व्यवहारांवरही या परिस्थितीचा परिणाम झाला आहे..Sangli Grape : लहरी निसर्गाचा द्राक्ष हंगामावर मोठा फटका; उत्पादन निम्म्यावर, पण दरांनी गाठली विक्रमी उंची!.मसाला व्यापार संकटातहळदीसह मिरची, धने आदी मसाल्यांच्या बाजारपेठांवरही युद्धाचे सावट आले आहे. सध्या अनिश्चिततेचे वातावरण असून निर्यात पुन्हा सुरू होईपर्यंत बाजारातील मंदी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. हळद व्यवसायावर सध्या मंदीची छाया पसरली असून, परिस्थिती कधी सुधारेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सध्या सांगली बाजार समितीत हळदीची मोठ्या प्रमाणावर आवक सुरू आहे. मात्र, आखातातील युद्धामुळे निर्यात पूर्णपणे थांबली आहे. परिणामी क्विंटलमागे ६०० ते १२०० रुपयांची घसरण झाली आहे. हळद व्यवसायावर मंदी जाणवते आहे.’’- गोपाळ मर्दा, हळद व्यापारी, सांगली.व्यापारी व्यवसायासाठी सज्ज असतानाच युद्धजन्य परिस्थितीचा मोठा परिणाम जाणवत आहे. शेतकरी व व्यापाऱ्यांना साठवणुकीचा वाढीव खर्च सहन करावा लागेल. याचा एकूण अर्थकारणावर परिणाम होणार आहे.’’- अमरसिंह देसाई, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.