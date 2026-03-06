Sangli Property Card : सदनिकाधारकांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड; राज्य सरकारकडून हालचाली, कायद्याच्या अभ्यासासाठी समिती नियुक्त

सांगली : सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील बहुमजली इमारतीमधील सदनिकाधारकांच्या सातबारा नोंदी किंवा स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे. .ही समिती इतर राज्यांत याबाबत असलेल्या कायद्याचा अभ्यास करून राज्यात करण्यात येणाऱ्या कायद्याचा मसुदा तयार करणार आहे. सध्या सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील बहुमजली इमारतींच्या सोसायटीच्या नावाने भूमी अभिलेख विभाग प्रॉपर्टी कार्ड देते. त्यावर सोसायटीच्या मालकीच्या सामाईक क्षेत्राबरोबरच सदनिकाधारकांची नावे येतात. .मात्र, सदनिकाधारकांचे स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळत नाही. त्यामुळे या सदनिकाधारकांना अनेक अडचणी येतात. शिवाय विकासक आणि सदनिकाधारक यांच्यातही गैरसमज होतात. त्यामुळे यावर तोडगा काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे..Sangli Shivaneri Bus : सांगली-पुणे मार्गावर धावणार शिवनेरी; राज्यात २०० व्होल्व्हो बस; ‘एसटी’चा ताफा मुंबई-पुणेबाहेर घेणार धाव.यात सोसायटीबरोबरच प्रत्येक सदनिकाधारकेला स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड (पुरवणी मिळकत पत्रिका) देण्याचा प्रस्ताव २०१९ मध्ये शासनाच्या महसूल विभागाने तयार केला होता. त्या संदर्भातील स्वतंत्र नियमावली तयार करून प्रस्ताव अंतिम मान्यतेसाठी २०२० मध्ये राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता. .अद्याप तो प्रलंबित होता. आता सरकारने पुन्हा हालचाली सुरू केल्या असून, हा कायदा करण्यासाठी समिती नियुक्त केले आहे. ही समिती याबाबत अभ्यास करून या कायद्याचा मसुदा तयार करून तो सरकारला सादर करणार आहे..ST Smart Card: एसटीच्या सवलतीला लाभ घेण्यासाठी स्मार्ट कार्ड अनिवार्य, रिचार्जही करावा लागेल; कसं मिळणार कार्ड?.नवीन प्रस्तावाचा फायदा काय?सिटी सर्व्हे झालेल्या परिसरातील सोसायट्यांच्या नावाने एक आणि त्या सोसायटीतील सर्व सदनिकाधारकांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार आहे. यात सोसायटीच्या प्रॉपर्टी कार्डमध्ये सोसायटीच्या मालकीचे सामाईक क्षेत्र, किती इमारती, किती सदनिकाधारक आदी माहिती असणार आहे. .तर प्रत्येक सदनिकाधारकांच्या पुरवणी प्रॉपर्टी कार्डमध्ये सदनिकेबाबतची संपूर्ण माहिती असणार आहे. त्यामुळे स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळाल्यानंतर अशा सदनिकांच्या खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारात अडचणी येणार नाहीत..ग्रामीण भागात ‘सात ड’चा उताराग्रामीण भागात जेथे अजून सातबारा उतारा मिळतो आहे. तेथे जमिनींचे बिनशेतीमध्ये (एनए) रूपांतर करून सोसायट्या उभ्या राहिल्या आहेत. तेथील सोसायटीच्या नावाने सातबारामधील बारा वगळून सात ‘क’ आणि ‘ड’, असे दोन उतारे होणार आहेत..त्यामध्ये सात ‘क’ उताऱ्यात सोसायटीचे नाव, सोसायटीच्या मालकीचे सामाईक क्षेत्र, इमारतींची संख्या, सदनिकाधारकांची संख्या याची माहिती असणार आहे. तर सात ‘ड’ हा त्या सोसायटीतील सदनिकाधारकांना स्वतंत्र उतारा मिळणार आहे. त्यामध्ये सदनिकेबाबतची माहिती असणार आहे..राज्य सरकारकडून प्रत्येक सदनिकाधारकाला स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड व ग्रामीण भागात स्वतंत्र सात ‘ड’ उतारा देण्याचा निर्णय हा रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा आणि ऐतिहासिक पाऊल आहे. यामुळे फ्लॅटधारकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा ठोस आणि कायदेशीर पुरावा मिळणार असून खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता वाढेल. .क्रिडाईच्या वतीने आम्ही या उपक्रमाचे स्वागत करतो. यामुळे राज्यातील प्रकल्पांतील लाखो नागरिकांना कायदेशीर सुरक्षितता मिळणार आहे. शासनाने लवकरात लवकर सुधारित नियमावली जाहीर करून त्याची अंमलबजावणी करावी.- सुनील कोकितकर, अध्यक्ष, क्रिडाई, सांगली.प्रत्येक फ्लॅटची स्वतंत्र मिळकत पत्रिका असावी, ही क्रिडाईची मागणी होती. जेणेकरून कायदेशीर नोंद झाल्यामुळे व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित होतील. विशेषतः ‘टियर २’ आणि ‘टियर ३’ शहरांमध्ये ‘डिड ऑफ डिक्लरेशन’च्या माध्यमातून प्रकल्पांची रचना मोठ्या प्रमाणावर होते. .अशा प्रकल्पांमध्येही आता स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड किंवा सात ‘ड’ उताऱ्याद्वारे स्पष्ट आणि शासकीय नोंद असलेला मालकी हक्क मिळणार असल्याने बँक कर्ज, पुनर्विक्री आणि गहाण व्यवहार अधिक सुलभ होतील. शासनाने याची अंमलबजावणी करावी, ही अपेक्षा.- दिलीप पाटील, सचिव, क्रिडाई, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.