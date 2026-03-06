पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Property Card : सदनिकाधारकांना स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड; राज्य सरकारकडून हालचाली, कायद्याच्या अभ्यासासाठी समिती नियुक्त

Separate Property Card : मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीचा फटका आता सांगलीच्या हळद बाजारालाही बसू लागला आहे. कतार, दुबई आणि इराणसारख्या आखाती देशांकडे होणारी निर्यात अचानक ठप्प झाल्याने सांगली कृषी उत्पन्न बाजार समितीत हळदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे.
बलराज पवार - सकाळ वृत्तसेवासकाळ वृत्तसेवा
सांगली : सिटी सर्व्हे झालेल्या भागातील बहुमजली इमारतीमधील सदनिकाधारकांच्या सातबारा नोंदी किंवा स्वतंत्र प्रॉपर्टी कार्ड मिळण्याच्या हालचाली सरकारने सुरू केल्या आहेत. त्यासाठी शासनाने समिती नेमली आहे.

