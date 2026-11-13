पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Turmeric Market Price : हळदीला सोन्याचा भाव! सांगलीच्या बाजार समितीत हळदीला क्विंटलला तब्बल 65 हजार रुपये दर; दुष्काळामुळे उत्पादनात 40 टक्के घट

Sangli Turmeric Market Records Historic ₹65,000 Per Quintal Rate : सांगलीच्या वसंतदादा मार्केट यार्डात दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर हळदीला क्विंटलला ६५ हजारांचा विक्रमी दर मिळाला. कमी पाऊस आणि उत्पादनातील संभाव्य घट यामुळे हळदीच्या बाजारभावात तेजी दिसत आहे.
Sangli turmeric record price

Sangli turmeric record price

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर वसंतदादा मार्केट यार्डातील हळद बाजारपेठेत झालेल्या सौद्यांमध्ये हळदीला उच्चांकी दर मिळाला. निवडक हळदीला क्विंटलला तब्बल ६५ हजार रुपये दर (Sangli turmeric price per quintal 2026) मिळाला. सध्या हळदीला सरासरी २८ हजार रुपये क्विंटल, असा दर मिळत आहे.

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