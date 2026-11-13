Sangli Turmeric Market Price : हळदीला सोन्याचा भाव! सांगलीच्या बाजार समितीत हळदीला क्विंटलला तब्बल 65 हजार रुपये दर; दुष्काळामुळे उत्पादनात 40 टक्के घट

सांगली : दिवाळी पाडव्याच्या मुहूर्तावर वसंतदादा मार्केट यार्डातील हळद बाजारपेठेत झालेल्या सौद्यांमध्ये हळदीला उच्चांकी दर मिळाला. निवडक हळदीला क्विंटलला तब्बल ६५ हजार रुपये दर (Sangli turmeric price per quintal 2026) मिळाला. सध्या हळदीला सरासरी २८ हजार रुपये क्विंटल, असा दर मिळत आहे..सभापती आनंदराव नलवडे यांच्या हळदीला आपटे-चौगुले यांच्या दुकानात हा विक्रमी दर मिळाला. यंदा कमी पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे हळदीच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता असून, त्याचे परिणाम बाजारपेठेत दिसू लागले आहेत..सध्या राजापुरी हळदीला सर्वसाधारणपणे क्विंटलला ३२ ते ३५ हजार रुपये दर मिळत आहे. देशी कडापा हळदीचे दर २२ ते २५ हजार रुपये, तर परपेक्षा हळदीचे दर २४ हजार ते २५ हजार ५०० रुपयांपर्यंत आहेत. नांदेड व मराठवाड्यातील हळदीला २५ ते २७ हजार रुपये, तर जळगावच्या हळदीला २५ हजार ५०० ते २७ हजार ५०० रुपये दर मिळत आहे..बाजारात सध्या विक्रीस येणाऱ्या हळदीमध्ये स्थानिक उत्पादनाचा वाटा कमी आहे. जळगावातील मोठ्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच सुमारे ५० टक्के हळदीची विक्री केली असून, उर्वरित साठ्याची वाढलेल्या दरांचा फायदा घेण्यासाठी विक्री सुरू आहे. मराठवाडा आणि स्थानिक उत्पादनातील संभाव्य घट लक्षात घेता आगामी वर्षात हळदीचे दर क्विंटलला ४० हजार रुपयांच्या पुढे जाण्याची शक्यता व्यापारी वर्तुळातून व्यक्त होत आहे..PM Kisan 25th Installment Date 2027 : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! पीएम किसान योजनेचा 25 वा हप्ता कधी मिळणार? 'या' महिन्यात पैसे जमा होण्याची शक्यता.हळद व्यापारी असोसिएशनचे अध्यक्ष श्रीकांत मर्दा म्हणाले, ‘यंदा पाऊस कमी झाल्याने हळदीच्या उत्पादनात सर्वसाधारणपणे ४० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता आहे. जूनमध्ये हंगाम सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत दरात क्विंटलमागे आठ ते दहा हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. उत्पादनातील घट आणि बाजारातील मागणी लक्षात घेता आगामी काळातही दरातील तेजी कायम राहण्याचे संकेत आहेत.’.व्यापारी गोपाळ मर्दा म्हणाले, ‘मराठवाड्यासह स्थानिक हळद उत्पादक पट्ट्यात दुष्काळाचा मोठा परिणाम जाणवणार आहे. उत्पादनात ४० ते ५० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याबरोबरच गुणवत्तेवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मसाला उत्पादक आणि निर्यातदारांकडून दर्जेदार हळदीला चांगली मागणी असल्याने आगामी हंगामात दर आणखी वाढू शकतात.’ सौद्यावेळी सभापती नलवडे, सचिव महेश चव्हाण, संचालक बाबगोंडा पाटील, रमेश पाटील, बापूसाहेब बुरसे आदी उपस्थित होते..मुहूर्तावर गुळाला ५,७८० रुपयेमंगळवारी बाजार समितीत झालेल्या गूळ सौद्यांमध्ये ३० किलो रव्याला सर्वाधिक पाच हजार ७८० रुपये दर मिळाला. सदानंद एंटरप्रायझेस येथे झालेला गूळ सत्यविजय सेल्सने खरेदी केला. पाडव्याला १,२९६ क्विंटल गुळाची आवक झाली. रव्याचे दर ४ हजार ५५० ते ५ हजार ७८० रुपये, बेलीचे ४ हजार ६०० ते ५ हजार ५१ रुपये, तर बॉक्सचे दर ४ हजार ७०० ते ५ हजार ६०० रुपये राहिले..Ladki Bahin Yojana October Installment : लाडक्या बहिणींचा ऑक्टोबरचा 1500 रुपयांचा हप्ता 'या' तारखेला होणार जमा? समोर आली महत्त्वाची अपडेट, सरकारकडून अधिकृत घोषणा कधी?.‘राज्यभरात चढाईचा परिणाम होत आहे. हळदीला सरासरी २८ हजार रुपये क्विंटल दर मिळत आहे. पावसाची अशीच स्थिती राहिल्यास भविष्यात दर किती वाढतील, याचा अंदाज बांधणेही कठीण आहे.’-मनोहर सारडा, हळद व्यापारी, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.