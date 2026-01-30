पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Turmeric : राजापुरी हळदीच्या दराने गाठला उच्चांक; यंदाचा हंगाम फायदेशीर ठरण्याचे संकेत

Turmeric Prices Surge : सांगलीतील वसंतदादा मार्केट यार्डात नवीन हंगामातील हळदीच्या सौद्याला उत्साहात सुरुवात झाली असून, पहिल्याच दिवशी उच्चांकी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
Fresh turmeric stock arriving at Sangli market yard during new season trading.

Fresh turmeric stock arriving at Sangli market yard during new season trading.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वसंतदादा मार्केट यार्डात नवीन हंगामातील राजापुरी हळदीच्या सौद्याला उत्साहात सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी उच्चांकी दर मिळाल्यामुळे हळद उत्पादक शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण आहे.

Loading content, please wait...
Sangli
Farmer
Paschim maharashtra
Price
Turmeric
Profit
agricultural produce market
Medicinal Turmeric
Turmeric trade issues
Nutritional properties of turmeric

Related Stories

No stories found.