Sangli Turmeric : राजापुरी हळदीच्या दराने गाठला उच्चांक; यंदाचा हंगाम फायदेशीर ठरण्याचे संकेत

सांगली : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या वसंतदादा मार्केट यार्डात नवीन हंगामातील राजापुरी हळदीच्या सौद्याला उत्साहात सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी उच्चांकी दर मिळाल्यामुळे हळद उत्पादक शेतकऱ्यांत समाधानाचे वातावरण आहे. .राजापुरी हळदीस उद्घाटनाच्या दिवशीच दराचा उच्चांक गाठल्याने यंदा हळद बाजारात दरवाढ कायम राहण्याची शक्यता बळावली आहे. दोन हंगामांच्या तुलनेत यंदा प्रति क्विंटल एक ते दोन हजार रुपयांपर्यंत दरवाढीचा अंदाज व्यापाऱ्यांतून व्यक्त केला जात आहे. गेल्या हंगामात सरासरी १४ हजार रुपयांचा दर यंदा १६ ते १७ हजार रुपये प्रतिक्विंटल राहण्याची शक्यता आहे..Nashik Grapes Export : नाशिकच्या द्राक्षांचा परदेशात डंका! नेदरलँड अन् जर्मनीसाठी पहिली ३० टनांची खेप रवाना.व्यापारी, हळद अभ्यासकांच्या मते, देशपातळीवर गेल्या वर्षीच्या हळदीचा शिल्लक साठा मर्यादित प्रमाणात शिल्लक राहिला आहे. त्यामुळे नव्या हंगामातील हळदीला सुरुवातीपासूनच चांगली मागणी आली आहे. .गेल्या वर्षी हळदीस सर्वसाधारणपणे प्रति क्विंटल साडेबारा हजार ते सतराशे हजार रुपये दर मिळत होता. त्या तुलनेत यावर्षी सर्वसाधारण दर १५ ते १९ हजार रुपयांच्या दरम्यान राहण्याची शक्यता असून, दर्जेदार व रंगदार हळदीस १७ हजार रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळू शकतो. याचा थेट लाभ हळद उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार असल्याचे चित्र आहे.. Jalgaon Agriculture : कापूस उत्पादकांना दिलासा! आयात शुल्क पुन्हा लागू होताच दरात क्विंटलमागे ४०० रुपयांची वाढ.यंदा हळद लागवड क्षेत्रात सुमारे २५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. मात्र, लागवडीच्या काळात राज्याच्या विविध भागांत झालेल्या सततच्या पावसाचा परिणाम पिकावर काही प्रमाणात झाला आहे. त्यामुळे काही भागांत हळदीच्या कंदमुळांची वाढ अपेक्षेप्रमाणे होऊ शकली नसल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. .तसेच अतिवृष्टीमुळे हळद पीक रोगालाही बळी पडल्याचे चित्र आहे. काही ठिकाणी १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत हळद रोगग्रस्त झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. तरीही, एकूण उत्पादन समाधानकारक राहील, असा अंदाज कृषी तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे. मर्यादित शिल्लक साठा, वाढती देशांतर्गत मागणी, चांगल्या प्रतीची हळद आणि हंगामाच्या सुरुवातीलाच मिळालेले उच्चांकी दर या सर्व घटकांचा सकारात्मक परिणाम हळद बाजारावर होत असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे. .आगामी काळात बाजारात आवक वाढली तरी दरात मोठी घसरण होणार नाही, तर दर स्थिर राहतील, अशी आशा शेतकरी व व्यापारी व्यक्त करीत आहे. त्यामुळे यंदाचा हळद हंगाम शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक ठरण्याची चिन्हे आहेत. ‘गेल्या दोन हंगामांच्या तुलनेत यंदा हळद दरात निश्चितच तेजी राहील, असा सर्वसाधारण अंदाज आहे. .सध्या बसवंत, नांदेड येथून येणाऱ्या हळदीच्या मोठ्या आवकेपूर्वीच स्थानिक शेतकऱ्यांची हळद बाजारात दाखल होत आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या टप्प्यात स्थानिक हळदीला चांगला दर मिळण्याची शक्यता अधिक असून, या परिस्थितीचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे.’- गोपाळ मर्दा, हळद व्यापारी, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.