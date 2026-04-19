Rain Update: उकाड्यानंतर गारवा! सांगली जिल्ह्यात पावसाची जोरदार हजेरी; सोसाट्याच्या वाऱ्यासह मुसळधार, गारांचाही मारा

सांगली जिल्ह्याच्या अनेक भागांमध्ये रविवारी सोसाट्याच्या वाऱ्यासह अवकाळी पावसाला सुरुवात झाली आहे. तासगाव तालुक्यातील गोटेवाडी येथे गारांसह पाऊस पडल्याने शेतकऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. तासगाव, कवठेमहांकाळ तालुका आणि सांगली शहरासह मिरज, वाळवा परिसरातही जोरदार पावसानं हजेरी लावली. उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना या पावसाने काहीसा दिलासा दिला, मात्र शेतीपिकांसाठी तो संकट ठरला आहे..सकाळी वातावरणात अचानक बदल झाल्याने दुपारनंतर सोसाट्याच्या वाऱ्यासह गडगडाटी वादळ आले. तासगाव तालुक्यातील गोटेवाडी, मनेराजुरीसह आसपासच्या गावांमध्ये गारपीट झाली. काही ठिकाणी गारांचा आकार मोठा असल्याने द्राक्ष, आंबा, केळी, ज्वारी, हरभरा आणि कांद्याच्या पिकांना मोठा फटका बसला आहे. वादळी वाऱ्याने काही ठिकाणी झाडे उन्मळली, विजेच्या तारा तोडल्या आणि घरांच्या छतावरील पत्रे उडून गेली. सांगली शहरातील काही भागातही रस्त्यांवर पाणी साचले होते. कवठेमहांकाळ भागात मुसळधार पावसामुळे शेतातील कामे थांबली..शेतकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, या अवकाळी पावसामुळे फळबागा आणि रब्बी पिकांचे नुकसान झाले. पावसासोबत आलेल्या गारांनी द्राक्षमळ्यांतील बागा बरबाद केल्या. वाळवा तालुक्यातही वादळी वाऱ्यासह पावसाने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसला..यापूर्वी मार्च-एप्रिलमध्येही महाराष्ट्राच्या विविध भागांत अवकाळी पाऊस आणि गारपीट झाली होती, ज्यामुळे १ लाख हेक्टरपेक्षा जास्त क्षेत्र बाधित झाले होते. सांगली, सोलापूर, कोल्हापूरसह पश्चिम महाराष्ट्रात याचे पडसाद उमटले..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील दोन-तीन दिवस अशाच हवामानाची शक्यता आहे. काही भागांत गडगडाटी वादळ, विजा आणि हलक्या ते मध्यम पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. शेतकऱ्यांनी पिकांची योग्य काळजी घ्यावी, विजेच्या उपकरणांपासून दूर राहावे आणि मुसळधार पावसात प्रवास टाळावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. या पावसामुळे तापमानात काही प्रमाणात घट झाली असून, उकाडा कमी झाला आहे.