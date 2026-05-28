Savarkar Statue Sangli : स्वातंत्र्यवीर वि. दा. सावरकरांच्या पुतळ्याला परवानगीचा अडथळा; राज्य, केंद्र शासनात हिंदुत्ववादी राज्यकर्ते, तरीही दोन वर्षांपासून फाईल रखडली

सांगली : राज्य आणि केंद्रात हिंदुत्ववादी विचाराचे सरकार सत्तेत असतानाही सांगलीतील स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या पुतळ्याला अद्याप परवानगी मिळत नाही. विश्रामबागमधील स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठान (Swatantryaveer Savarkar Jayanti) या शिक्षण संस्थेत स्वातंत्र्यवीरांचा हा पूर्णाकृती पुतळा गेली दोन वर्षे विविध शासकीय परवानग्यांच्या फेऱ्यात अडकला. त्यामुळे सावरकरप्रेमींमध्ये नाराजी आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पंढरपूरनंतर हा दुसरा पुतळा ठरेल. .स्वातंत्र्यवीरांच्या नावाने कार्यरत शिक्षण संस्थेच्या परिसरात हा पुतळा उभारण्याचा संकल्प २०२४ साली संस्थेने केला. लागणाऱ्या खर्चाची तयारी संस्थेने केली. मात्र, पुतळा उभारणीसाठी आवश्यक विविध शासकीय विभागांच्या परवानग्या मिळवण्यातच दोन वर्षांचा काळ निघून गेला. गृह विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि नगर विकास विभाग यांच्याकडील परवानग्यांच्या फायलींचा प्रवास थांबता थांबत नाही..पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचे उंबरठे झिजवण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. नियमानुसार आवश्यक असलेले सर्व तांत्रिक आणि कायदेशीर प्रस्ताव सादर करण्यात आले आहेत. प्रत्येक स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, 'प्रक्रिया सुरू आहे', 'तपासणी सुरू आहे', 'लवकरच मंजुरी मिळेल' यासारखी मोघम उत्तरे देऊन प्रशासनाकडून वेळकाढूपणा केला जात आहे..हा पुतळा केवळ सांगलीसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी अभिमानास्पद बाब आहे. कारण स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसह त्यांचे बंधू बाबाराव सावरकर यांचे वास्तव्य या भूमीत होते. त्यांच्या अनेक आठवणी येथील मातीत रुजल्या आहेत..सावरकरांच्या विचारांचा वारंवार उल्लेख करणाऱ्या सरकारच्या काळात त्यांच्या पुतळ्याच्या उभारणीसाठी एवढा विलंब होत असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. सावरकर जयंतीनिमित्त तरी प्रशासन जागे होऊन या पुतळा उभारणीचा मार्ग मोकळा होणार का? याकडे सांगलीकरांचे लक्ष आहे..स्वातंत्र्यवीरांच्या नावाने गेल्या पन्नास वर्षांपासून शिक्षण संस्था सुरू आहे. त्याठिकाणी त्यांचा पूर्णाकृती पुतळा व्हावा, यासाठी दोन वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे. आता परवानग्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत या पुतळ्याने अनावरण लवकरच केले जाईल.-विजय नामजोशी, अध्यक्ष, स्वातंत्र्यवीर सावरकर प्रतिष्ठान, सांगली....असा असेल पुतळाशाळेच्या प्रवेशद्वारातच दर्शनी भागात सहा फूट उंचीचा पुतळासावरकरांच्या व्यक्तिमत्वाचे विविध पैलू सांगणारी रचनास्वातंत्र्यवीरांच्या कार्याच्या स्मृती जागवणाऱ्या चित्रकृतीमेघडंबरीत पूर्णाकृती वज्रमूठ अवस्थेत फायबर ग्लासचा पुतळा६० किलो वजनाच्या पुतळ्याला दोन फूट उंच, चार फूट रुंदीचा चबुतरा.या परवानग्या आवश्यकवास्तूविशारदाचा नकाशा व प्रमाणपत्रकला संचालनालयाची मान्यतासार्वजनिक बांधकाम विभागाची मान्यतामहापालिकेचा परवानासंस्थेचे शपथपत्रपोलिस ठाण्याची मान्यता, शिफारसपुतळा समितीची परवानगी.