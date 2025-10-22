पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli News: गरिबीने छळलं, आता लेकरूही हिरावलं विश्रामबाग चौकात हृदयद्रावक घटना!

सकाळ वृत्तसेवा
सांगली: पोटाची खळगी भरण्यासाठी ‘ते’ कुटुंब दीड हजार किलोमीटरवरून सांगलीत आले. रस्त्याकडेला त्यांनी संसार मांडला. दिवसभर सिग्नलजवळ फुगे विकून ते संसाराचा गाडा ओढत. दिवाळीच्या पहिल्याच दिवशीच काळाने त्यांच्यावर घाला घातला.

