Geomagnetic Survey In Sangli : तेल, वायू की मौल्यवान धातू? पश्चिम महाराष्ट्रात भूगर्भाचे रहस्य उलगडणार! हैदराबादच्या संस्थेकडून सांगलीसह 'या' 5 जिल्ह्यांत सर्वेक्षण सुरू

सांगली : जिल्ह्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण, भू-चुंबकीय सर्वेक्षणाचे काम केले जात आहे. हैदराबाद येथील राष्ट्रीय भू-भौतिकीय संशोधन संस्था हे काम करीत (geomagnetic survey in Sangli) आहे. केंद्र सरकारच्या विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत ही संस्था काम करते. पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सोलापूर, सांगली या जिल्ह्यांत हे सर्वेक्षण केले जात आहे. .या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश विशिष्ट ठिकाणी उच्च दर्जाची गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय आणि उंचीविषयक माहिती संकलित करण्याचा आहे. या पथकात वरिष्ठ तांत्रिक अधिकारी डॉ. बी. नागेश्वर राव, तंत्रज्ञ जी. नरसिंग राव, के. श्यामसुंदर आदींचा समावेश आहे. हे कर्मचारी विविध ठिकाणी जाऊन निरीक्षणे व मोजमाप करीत आहेत. त्यासाठी कोणतीही हानी न करणारी उपकरणे वापरण्यात येत आहेत..ज्यात सीजी-५ आणि सीजी ६ ग्राविमीटर्स, मॅग्नेटोमीटर्स आदींचा समावेश आहे. त्यांच्या सहायाने पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र आणि उंची यांचे मोजमाप केले जाणार आहे. ३० डिसेंबरपर्यंत हे सर्वेक्षण चालेल, असे सांगण्यात आले आहे. याबाबत संस्थेने स्थानिक प्रशासन व रेल्वे, विमानतळ, वाहतूक, रस्ते, वन विभाग, पोलिस, लष्कर, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांना सहकार्याची विनंती केली आहे. शिवाय खासगी संस्थांकडूनही मदत मिळावी, अशा सूचना केल्या आहेत. याबाबतचे आदेश मुख्य वैज्ञानिक डॉ. अब्हय राम बन्सल यांनी काढले आहेत..Ara 36 Grapes : अमेरिकेवरून भारतात आलेलं 'हे' द्राक्ष वाण शेतकर्यांना बनवतंय लखपती! प्रतिकिलोला मिळतोय 160 ते 200 रुपयांचा दर; पाहा काय आहे वैशिष्ट्य.सर्वेक्षण कशासाठी?गुरुत्वाकर्षण सर्वेक्षण : हे सर्वेक्षण पृथ्वीच्या वेगवेगळ्या भागांतील गुरुत्वाकर्षण शक्तीच्या सूक्ष्म फरकांवर आधारित असते. भूगर्भातील खडकांच्या घनतेनुसार गुरुत्वाकर्षण बदलत असते. भूगर्भात कुठे तेल, नैसर्गिक वायू किंवा जड खनिजे दडलेली आहेत, याचा अंदाज लावता येतो. पृथ्वीच्या कवचाची जाडी मोजण्यासाठी आणि फॉल्ट लाइन्स शोधण्यासह पाण्याचे स्रोत शोधण्यासाठी उपयोग होतो..भू-चुंबकीय सर्वेक्षण पृथ्वीच्या चुंबकीय क्षेत्रातील बदलांच्या अभ्यासासाठी केले जाते. भूगर्भातील काही खडकांमध्ये चुंबकीय गुणधर्म असतात. लोह खनिज, मॅग्नेटाईट आणि इतर मौल्यवान धातूंचे साठे शोधण्यासाठी फायदेशीर ठरते. ज्वालामुखी आणि भूकंपाचा अभ्यास करता येतो. जमिनीखाली गाडल्या गेलेल्या प्राचीन वास्तू, विटा किंवा धातूच्या वस्तू शोधण्यासाठी पुरातत्त्व शास्रज्ञ याचा वापर करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.