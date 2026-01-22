ZP Election : जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान 5 की 8 फेब्रुवारीला? आमदार पडळकरांची 'ती' मागणी फेटाळली?

सांगली : जिल्ह्यातील भाविक मोठ्या संख्येने मायाक्का चिंचली यात्रेला (Mayakka Chinchali Yatra) जातात आणि त्या यात्रेच्या काळातच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुका होता आहेत. त्यामुळे मतदान ५ ऐवजी ८ फेब्रुवारीला घ्यावे, अशी मागणी आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केली होती. (Sangli Zilla Parishad and Panchayat Samiti Elections).त्याबाबत जिल्हा निवडणूक विभागाने (Election Department) दहा तालुक्यातील अहवाल मागवला होता. तो राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आला आहे. हाती आलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकीच्या वेळात बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी ५ फेब्रुवारीला एकावेळी मतदान होणार आहे. याच काळात कर्नाटक राज्यातील मायाक्का चिंचलीची यात्रा होणार आहे..या यात्रेला जिल्ह्यातून बैलगाडी घेऊन अनेक भाविक जात असतात. ती मोठी परंपरा आहे. तो मतदार यावेळी मतदानाला मुकेल, त्यामुळे निवडणूक पुढे ढकलावी, अशी मागणी आमदार पडळकर यांनी केली होती. याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडे अहवाल सादर करण्यासाठी दहाही तालुक्यातून निवडणूक निर्णय अधिकारी आणि सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्याकडे म्हणणे मागवण्यात आले होते..या काळात किती लोक यात्रेला जातील? किती लोक दीर्घ काळ यात्रेत असणार आहेत? मतदानाचा दिवस वगळून लोक जाऊ शकतील का, आदी मुद्यांवर प्रशासनाकडून काही भाविकांशी संवाद करून, आतापर्यंतची परंपरा समजून घेऊन अहवाल तयार केला आहे. तो जिल्हा निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठवला. त्यावर आता निकाल अपेक्षित आहे..या यात्रेला मुकामी जाणाऱ्या भाविकांची संख्या फार मोठी नसल्याचे समजते. त्यामुळे मतदानाची तारीख पुढे ढकलावी एवढा मोठा परिणाम त्यामुळे होईल, अशी शक्यता नाही. निवडणूक ठरलेल्या वेळेत म्हणजे ५ फेब्रुवारीलाच होईल, असे संकेत आहेत. अर्थात, निवडणूक आयोग या सगळ्या अहवालाकडे कसा पाहतो, हेही महत्त्वाचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.