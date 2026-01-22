Sangli ZP : मतदार वाढले, राजकारण तापले! सांगली जि.प. निवडणुकीत निकाल कोणाच्या बाजूने झुकणार?

सांगली : जिल्हा परिषदेसाठी जनता होणाऱ्या निवडणुकीत १८ लाख मतदार मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. ही संख्या आठ वर्षांपूर्वीच्या मतदारसंख्येपेक्षा दोन लाखांनी अधिक आहे. हा वाढलेला मतदार कोणाच्या पारड्यात आपले मताचे दान टाकणार, याची उत्सुकता आहे. .२०१७ मध्ये झालेल्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत एकूण १६ लाख ३ हजार १४७ मतदार होते. यंदा हाच आकडा १८ लाख १८ हजार ७१९ आहे. यामध्ये ९ लाख २३ हजार ९११ पुरुष आणि ८ लाख ९४ हजार ७६६ महिला मतदार असणार आहेत. .Sindhudurg ZP : निवडणूक रणशिंग फुंकले! सिंधुदुर्गमध्ये ५.९९ लाख मतदार सत्तेचा कौल देणार.तर इतर मतदारांची संख्या ४२ आहे. म्हणजेच २०१७ च्या निवडणुकीपेक्षा यंदाच्या निवडणुकीत २ लाख १५ हजार ५७२ इतके मतदार वाढलेत. साधारणपणे मतदानाचा टक्का वाढला की कोणाला धक्का देणार, अशी चर्चा होते. .यंदाच्या जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी गेल्या मतदारसंघाच्या तुलनेत १३ टक्के मतदारांची संख्या वाढली आहे. हा मतदारांचा वाढलेला टक्का कुणाला देणार धक्का, हे निकालानंतर समजेल..Sangli Election : आटपाडीत सत्तेचा सारीपाट रंगला! उपनगराध्यक्ष पदासाठी भाजप-शिवसेनेची जोरदार मोर्चेबांधणी.तालुकानिहाय मतदार संख्यातालुका पुरुष महिला इतर एकूणमिरज १५२४२६ १५०२४९ १९ ३०२६९४वाळवा १५१७८० १४७०३५ ३ २९८८१८खानापूर ५७४४९ ५७००२ ३ ११४४५४कडेगांव ६७१४१ ६८४४३ ३ १३५५८७.शिराळा ७०६५२ ६८४८१ २ १३९१३५तासगाव ९६६२१ ९२९८८ ५ १८९६१४पलूस ६२४९३ ६२१४८ २ १२४६४३क. महांकाळ ६३४२३ ६१७४८ ० १२५१७१जत १४०१८८ १२७३०० १ २६७४८९आटपाडी ६१७३८ ५९३७२ ४ १२१११४.मिरजेत सर्वाधिक, खानापूरला कमीयंदाच्या मतदार संख्येत मिरज तालुक्यात सर्वाधिक मतदार आहेत. खानापूर तालुक्यात सर्वांत कमी मतदार आहेत. मिरज तालुक्यात ३ लाख २ हजार ६९४ इतके मतदार आहेत, तर खानापूर तालुक्यात १ लाख १४ हजार ४५४ मतदार आहेत..एक गट, दोन गण वाढलेयंदाच्या निवडणुकीत जशी मतदारसंघ वाढली तसा एक गट आणि दोन गणही वाढलेत. गेल्या निवडणुकीत ६० गट व १२० गण होते. पहिल्यांदा ६१ गट, १२२ गण आहेत. शिराळा तालुक्यातील वाकुर्डे बुद्रुक गटात सर्वाधिक ३६ हजार २३७ मतदार आहेत. .मिरज तालुक्यातील म्हैसाळ (एस) या गटात सर्वांत कमी २५ हजार ४२६ मतदार आहेत. जिल्ह्यात मतदारांचे जसे संख्या वाढली आहे. तसेच मतदानही वाढण्यासाठी प्रशासनाकडून प्रयत्न केले जात आहेत. .मात्र महापालिका निवडणुकीत प्रशासनाने जोमाने प्रयत्न करूनही गेल्या निवडणुकीच्या तुलनेत मतदान काही प्रमाणात घटलेच. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांसाठी मतदान वाढवण्यासाठी प्रशासन प्रयत्न करत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.