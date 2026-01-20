पश्चिम महाराष्ट्र

Election Commission : जिल्हा परिषदेचे मतदान पुढे ढकलले जाणार; आयोगाने मागविला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल, नेमकं काय कारण?

Why Mayakka Chinchali Yatra Impacts Sangli Elections : मायाक्का चिंचली यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर सांगली जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे मतदान पुढे ढकलण्याची मागणी असून निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे.
सकाळ डिजिटल टीम
सांगली : कर्नाटकातील मायाक्का चिंचली यात्रेचा (Mayakka Chinchali Yatra) मुख्य दिवस पाच फेब्रुवारीस असल्याने या दिवशी होणारे जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे मतदान पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने (Election Commission) जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अहवाल मागविला आहे.

