Sangli ZP : पर्यावरण संवर्धनात सांगलीची हॅट्ट्रिक; ‘माझी वसुंधरा’त सलग तिसऱ्यांदा राज्यात प्रथम

सांगली : ‘माझी वसुंधरा अभियान ४.० आणि ५.०’ स्पर्धेत सांगली जिल्हा परिषदेने सलग तिसऱ्या वर्षी राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. राज्य शासनाच्या वतीने माजी वसुंधरा अभियान स्पर्धा दरवर्षी घेण्यात येते.. पर्यावरण संवर्धन आणि शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात गेली तीन वर्षे सातत्याने उल्लेखनीय कामगिरी करत सांगली जिल्हा परिषदेने राज्यात प्रथम येण्याची हॅट्ट्रिक केली आहे. गेल्या आठवड्यात राज्य शासनाने माझी वसुंधरा अभियान पुरस्कारांची घोषणा केली. .राज्यात हॅट्ट्रिक! मान्याचीवाडीने 'माझी वसुंधरा अभियान' स्पर्धेत पटकावले पहिल्या क्रमांकाचे बक्षीस; ग्रामस्थांचा जल्लोष...यामध्ये जिल्ह्यातील १२ ग्रामपंचायतींनी विविध गटात उल्लेखीन यश संपादन केले. या स्पर्धेत जिल्हा परिषद राज्यात प्रथम येण्याबरोबरच मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्यात सर्वोत्तम ठरले आहेत. .या अभियानात जिल्ह्याला राज्यस्तरावर एकूण १० कोटी ७५ लाख रुपयांची बक्षिसे मिळाली आहेत. मुंबईत पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या उपस्थितीत पुरस्कारांचे वितरण झाले. यावेळी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर उपस्थित होते..Thane News: पाच हजार झोपडपट्टीधारकांवर कारवाईची टांगती तलवार, न्यायालयाचे अतिक्रमण हटवण्याचे आदेश.हे अभियान जिल्ह्यात उत्तमरीत्या राबवून यश मिळवून देणारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, तसेच तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांचा गौरव करण्यात आला. सहाय्यक गटविकास अधिकारी अविनाश पाटील, ग्रामपंचायत अधिकारी संतोष सपकाळ यावेळी उपस्थित होते..माझे वसुंधरा अभियानात सहभागी झालेल्या जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी विविध पर्यावरणपूरक उपक्रम प्रभावीपणे राबवले. वृक्षलागवड, प्लास्टिकमुक्ती, जलसंधारण, घनकचरा व्यवस्थापन, जैवविविधता संवर्धन आणि स्वच्छता अभियानात प्रभावी कामगिरी केली. जिल्हा परिषद प्रशासनाचे नियोजनबद्ध प्रयत्न आणि अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरले..राज्यस्तरावरील या कार्यक्रमामध्ये ‘माझी वसुंधरा अभियान ४.०’ मधील जिल्ह्यतील १६ ग्रामपंचायतींचा व ‘माझी वसुंधरा अभियान ५.०’ मधील १२ ग्रामपंचायतींचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.