Crowd at Sangli nomination center on the final day of filing.

पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP Election : सांगली जिल्ह्यात उमेदवारीचा धडाका! अखेरच्या दिवशी राजकीय हालचालींना वेग

Big Nomination Rush : सांगली जिल्ह्यात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी राजकीय वातावरण एका वेगळ्याच उंचीवर पोहोचले. शेवटच्या दोन दिवसांत अर्जांची संख्या झपाट्याने वाढल्याने बहुपक्षीय लढत.
सांगली : जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांत जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी प्रचंड गर्दी झाली. शेवटच्या दोन दिवसांत अर्ज भरण्याचा वेग वाढल्याने जवळपास सर्व तालुक्यांत बहुपक्षीय आणि चुरशीच्या लढतीचे चित्र दिसून आले. अर्जांची छाननी आणि माघारीनंतरच प्रत्यक्ष लढतीतील उमेदवारांची संख्या आणि पुढील राजकीय समीकरणं स्पष्ट होईल.

