Sangli ZP : काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची उद्या बैठक; अध्यक्ष-उपाध्यक्ष पदासाठी नावे ठरण्याची शक्यता

सांगली : जिल्हा परिषद अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख नेत्यांची मंगळवारी (ता. १७) सांगलीत बैठक होणार आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवड बुधवारी (ता. १८) होणार असून त्याबाबत बैठकीत चर्चा होणार आहे. .जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवड बुधवारी होणार आहे. भाजप आणि महाविकास आघाडी मिनिमंत्रालयात सत्ता स्थापन करण्यासाठी व्यूह रचना करत आहेत. काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गट आणि उद्धव ठाकरे शिवसनेचे सदस्य एकत्र असले तरी महायुती एकत्र नाही. .Sangli ZP Results 2026 : सांगलीत भाजप बॅकफूटवर! सर्वाधिक जागा शरद पवार गटाला, सत्तेच्या चाव्या अजितदादा गटाच्या हाती? कोणाला किती जागा मिळाल्या?.त्यामुळे भाजपला सत्तेसाठी अजित पवार राष्ट्रवादी आणि एकनाथ शिंदे शिवसेना यांच्या साथीची गरज आहे. मात्र काँग्रेससह दोन्ही राष्ट्रवादीच्या सदस्यांना 'मविआ'च्या नेत्यांनी अज्ञात स्थळी रवाना केल्याने भाजपसमोर आता सत्ता स्थापन करण्याचे आव्हान उभे राहिले आहे..बुधवारी होणाऱ्या अध्यक्ष-उपाध्यक्ष निवडीपूर्वी काँग्रेस आणि दोन्ही राष्ट्रवादीच्या प्रमुख नेत्यांची मंगळवारी सांगलीत बैठक होणार आहे. राष्ट्रवादी शरद पवारचंद्र पवार पक्षाचे नेते आमदार जयंत पाटील, काँग्रेसचे नेते खासदार विशाल पाटील आणि आमदार विश्वजित कदम, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) गटाचे नेते माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक व अजितराव घोरपडे, माजी खासदार संजय पाटील, माजी आमदार विलासराव जगताप व राजेंद्र देशमुख हे बैठकीस उपस्थित राहणार आहेत. .Chandrakan Patil : भाजप 'वेट अँड वॉच'च्या भूमिकेत ; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील : प्रत्येक गटालाच अध्यक्षपद हवय.बैठकीत सत्ता स्थापनेबाबत चर्चा होणार आहे. अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, तसेच सभापती निवडीबाबतही चर्चा होणार आहे. दरम्यान, भाजपकडूनही सत्ता स्थापनेबाबत हालचाली सुरू आहेत. त्यामुळे काँग्रेस, दोन्ही राष्ट्रवादीचे सदस्य एकत्र अज्ञातस्थळी गेले असले तरी प्रत्यक्ष निवडीवेळी बाजी पलटू शकते, असे भाजप नेते खासगीत दावा करत आहेत.