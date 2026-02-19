पश्चिम महाराष्ट्र

Deputy CM Sunetra Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय सुनेत्रा पवार यांच्या कोर्टात; अध्यक्ष निवडीचा पेच कायम, जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांचा निर्णय

Sangli Zilla Parishad Election Results and Political Equation : सांगली जिल्हा परिषद निकालानंतर सत्ता स्थापनेसाठी राष्ट्रवादी (अजित पवार) गटाची भूमिका निर्णायक ठरली आहे. अध्यक्षपदाचा अंतिम निर्णय सुनेत्रा पवार आणि पक्ष हायकमांड घेणार आहेत.
सांगली : जिल्हा परिषदेच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या भूमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले (Sangli Zilla Parishad Results) होते. काठावरचे बहुमत असणाऱ्या भाजपने यापूर्वीच राष्ट्रवादी आमच्या सोबत असल्याचे जाहीर केले होते. हा निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) घेतील, असे जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महायुतीचा की महाविकास आघाडीचा या निर्णय हायकमांडच्या कोर्टात गेला आहे.

