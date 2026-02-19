Deputy CM Sunetra Pawar : राष्ट्रवादी काँग्रेसचा निर्णय सुनेत्रा पवार यांच्या कोर्टात; अध्यक्ष निवडीचा पेच कायम, जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांचा निर्णय

सांगली : जिल्हा परिषदेच्या निकालानंतर राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाच्या भूमिकेकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले (Sangli Zilla Parishad Results) होते. काठावरचे बहुमत असणाऱ्या भाजपने यापूर्वीच राष्ट्रवादी आमच्या सोबत असल्याचे जाहीर केले होते. हा निर्णय उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार (Sunetra Pawar) घेतील, असे जिल्ह्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अध्यक्ष महायुतीचा की महाविकास आघाडीचा या निर्णय हायकमांडच्या कोर्टात गेला आहे..जिल्हा परिषद सदस्य व मिरज पंचायत समिती सदस्यांचा सत्कार मिरज येथील शासकीय विश्रामगृहावर झाला. याचवेळी नेत्यांनी भविष्यातील निर्णयाबाबत सुतोवाच केले आहे. यावेळी पक्षाचे नेते माजी मंत्री अजितराव घोरपडे, माजी आमदार राजेंद्र देशमुख, माजी आमदार विलासराव जगताप, माजी खासदार संजय पाटील तसेच माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक उपस्थित होते. घोरपडे यांनी सांगितले, की जिल्हा परिषद सदस्यांमधून गटनेतेपदाची निवड करण्याचा निर्णय झाला असून पक्ष जो आदेश देईल त्यानुसार पुढील पावले उचलली जातील..Bhadra Tiger Reserve Video : दुर्मिळ योगायोग! भद्रा व्याघ्र प्रकल्पात ब्लॅक पँथर आणि बिबट्या एकत्र पाणी पितानाचा क्षण कॅमेऱ्यात कैद; VIDEO तुफान व्हायरल.विलासराव जगताप म्हणाले, ‘‘सत्कार कार्यक्रमानंतर गटनेतेपदाची निवड लवकरच केली जाणार आहे. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून नोंदणी केली जाईल. आजच्या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे सहापैकी पाच सदस्य उपस्थित होते. गटनेतेपद निवडीनंतर उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याशीही चर्चा करण्यात येणार आहे. राजकीय हिताचा निर्णय ज्या बाजूने होईल, त्याच दिशेने पुढे जाण्याचा निर्णय झाला आहे.’’ शिवाजीराव नाईक यांनी पक्षाच्या निर्णयानुसारच पुढील वाटचाल ठरेल, असे स्पष्ट केले. जिल्हा परिषद गट नेतेपदाच्या निवडीनंतरच बहुतेक राजकीय घडामोडींना वेग येईल, असा विश्वास व्यक्त केला..Galgotias University : चिनी रोबोट कुत्र्यामुळे वादात सापडलेल्या गलगोटियास विद्यापीठाचे मालक कोण? त्यांची एकूण संपत्ती किती?.दोन्ही अध्यक्षांची गैरहजेरीविशेष म्हणजे या बैठकीला ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, शहर जिल्हाध्यक्ष पद्याकर जगदाळे यांची उपस्थिती नव्हती. सत्काराच्या कार्यक्रमाला अध्यक्षांची गैरहजेरी का? हा विषय चर्चेत आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.