Sangli ZP : सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचा डाव मोठा; २५ उमेदवार रिंगणात, राजकारण तापले

सांगली : जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेसचे २५ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. पंचायत समितीसाठी ४९ उमेदवार देण्यात आले आहेत. त्याची यादी आज जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी जाहीर केली. .पलूस, कडेगाव तालुक्यांत काँग्रेस सर्व जागा लढवत असून, अन्यत्र राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्ष, अजितदादांची राष्ट्रवादी, शिवसेना शिंदे, शिवसेना ठाकरे यांच्यासोबत अंडरस्टँडिंग करण्यात आले आहे..Kolhapur Election : कोल्हापुर राजकारण रंगले! राष्ट्रवादीची एकजूट आणि घड्याळ चिन्हावर निर्णायक सामना.जिल्हा परिषदेच्या एकूण ६१ जागा असून, त्यापैकी २५ जागांवर काँग्रेस लढत आहे. त्यातील काही ठिकाणी भाजपसोबत, तर काही ठिकाणी आघाडीतील घटकपक्षांशी काँग्रेसची लढत होणार आहे. एका ठिकाणी शिवसेनेसमोर काँग्रेस असणार आहे. .आमदार विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील यांनी या उमेदवारी निश्चित केल्या असून, मोजक्या आणि ताकदीच्या जागांवर लढून अधिकाधिक स्ट्राईक रेट ठेवण्याचा आणि जिल्हा परिषदेत काँग्रेससोबत समविचारांची सत्ता आणण्याचा ताकदीने प्रयत्न करण्याचा इरादा त्यांनी व्यक्त केला आहे..Jilha Parishd : महायुती–महाविकासच्या रागरंगात नवी आघाडी; जिल्हा परिषद निवडणुकीपूर्वी चिन्हासाठी चढाओढ.मिरज तालुकाजिल्हा परिषद ः भोसे - दिनकर पाटील, आरग - प्राजक्ता चौगुले, बेडग - संभाजी पाटील, कवलापूर प्रेरणा पोळ, बुधगाव पूजा एडके, कसबे डिग्रज अवधूत सुकुमार, समडोळी - दस्तगीर मुजावर.पंचायत समिती ः सोनी - गजानन माळी, भोसे - महावीर बस्तवडे, खटाव - वीणा पाटील, आरग - अण्णासाहेब कवाळे, नरवाड - कमलेकर तन्वी, बेडग - संभाजी पाटील, बामणोली - विजय पाटील, कवलापूर - जयश्री खाडे, समडोळी - शोभा मोहिते, इनाम धामणी - सूरज मगदूम, माधवनगर - मंजुषा घाडगे, बुधगाव - अनिल डुबल..जत तालुका -जिल्हा परिषद - उमदी - विठ्ठल सातपुते, मुचंडी - रमेश पाटील, बनाळी - रवींद्र सावंत, शेगाव - परशुराम सांगोलकर, डफळापूर - काजल दुधाळ, बिळूर - सुजाता चौखंडे.पंचायत समिती - माडग्याळ - शालन कोरे, उमदी - संगीता सावंत, करजगी - राघवेंद्र होनमोरे, दरीबडची - लक्ष्मण चव्हाण, मुचंडी - अश्विनी मोरे, खोजानवाडी - भाग्यश्री पवार, बनाळी - प्रमोद सावंत, येळवी - मधुकर नरळे, शेगाव- साहेबराव शिंदे, कोसारी - दीपाली चव्हाण, डफळापूर - बाबासाहेब माळी, बाज - सारिका गडदे, बिळूर - बसवराज घेज्जी, उमराणी - श्रीदेवी कट्टीमनी..पलूस तालुकाजिल्हा परिषद - कुंडल - ऋषिकेश लाड, दुधोंडी - वर्षा जाधव, अंकलखोप - सुदीप गडदे, भिलवडी - प्रतीक पाटील.पंचायत समिती - कुंडल - हेमलता पवार, बांबवडे - सुवर्णा संकपाळ, रामानंदनगर - प्रशांत नलवडे, दुधोंडी - जगन्नाथ मोटे, आमणापूर - वैभव उगळे, अंकलखोप - जितेश बनसोडे, भिलवडी - हजराबी सलामत, वसगडे - शोभा हजारे..कडेगाव तालुकाजिल्हा परिषद - तडसर - वैशाली मुळीक, कडेपूर - विद्या कुंभार, वांगी - प्रियांका महाडिक, देवराष्ट्रे - आशा गावडे.पंचायत समिती - तडसर - रणजीत पवार, शाळगाव - सुप्रिया करांडे, हिंगणगाव बु. - डॉ. जितेश कदम, कडेपूर - सुवर्णा रुपनूर, नेवरी - डॉ. विजय महाडिक, वांगी - राजकुंवर सूर्यवंशी, देवराष्ट्रे - भारती मिसाळ, चिंचणी - दिग्विजय कदम..कवठेमहांकाळ तालुकारांजणी ः अजित बनसोडे,पंचायत समिती - नागज - रावसाहेब शिंदे, मळणगाव - अविराजे शिंदे, हिंगणगाव - दिगंबर लोंढे..वाळवा तालुका -जिल्हा परिषद - बोरगाव - जयश्री पाटील. पंचायत समिती - बोरगाव - यदुराज थोरात, ताकारी - प्रियांका सावंत..पलूस तालुका -

जिल्हा परिषद - येळावी - अमित पाटील.

खानापूर तालुका -

जिल्हा परिषद - भाळवणी - संभाजी धनवडे. पंचायत समिती - आळसंद - लालासाहेब हरुगडे, भाळवणी - चंद्रकांत चव्हाण.