पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP : सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत काँग्रेसचा डाव मोठा; २५ उमेदवार रिंगणात, राजकारण तापले

Congress Candidates : २५ जिल्हा परिषद आणि ४९ पंचायत समिती जागांवर अधिकृत उमेदवार जाहीर करत काँग्रेसने निवडणूक रणशिंग फुंकले आहे.
Congress leaders announcing the official candidate list for Sangli Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections.

Congress leaders announcing the official candidate list for Sangli Zilla Parishad and Panchayat Samiti elections.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेसचे २५ उमेदवार रिंगणात उतरले आहेत. पंचायत समितीसाठी ४९ उमेदवार देण्यात आले आहेत. त्याची यादी आज जिल्हाध्यक्ष माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी जाहीर केली.

Loading content, please wait...
Congress
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
ZP
Mahavikas Aghadi
political parties
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Accountability

Related Stories

No stories found.