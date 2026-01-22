पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli ZP–PS Elections : शेवटपर्यंत उमेदवारीचा घोळ; सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत बंडखोरी उफाळली

Rebellion Erupts : सांगली जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीत शेवटच्या दिवशी प्रचंड राजकीय गदारोळ पाहायला मिळाला.
Candidates crowd the election office on the last day of nominations in Sangli.

Candidates crowd the election office on the last day of nominations in Sangli.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या गणांसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी आज अखेरच्या क्षणापर्यंत अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची गर्दी झाली. राजकीय पक्षांकडून शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारी निश्‍चितीचा घोळ सुरू होता.

Loading content, please wait...
Sangli
political
election
Paschim maharashtra
ZP
panchayat samiti election
panchayat samiti
jilha parishad election news
Jilha Parishad
Political Controversy
Political Accountability

Related Stories

No stories found.