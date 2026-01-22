Sangli ZP–PS Elections : शेवटपर्यंत उमेदवारीचा घोळ; सांगली जिल्हा परिषद निवडणुकीत बंडखोरी उफाळली

सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या गणांसाठी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या दिवशी आज अखेरच्या क्षणापर्यंत अर्ज दाखल करण्यासाठी उमेदवारांची गर्दी झाली. राजकीय पक्षांकडून शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारी निश्चितीचा घोळ सुरू होता. .शेवटच्या दिवसापर्यंत जिल्हा परिषदेच्या ६१ गटांसाठी ७४६ तर १२२ गणांसाठी १२८९ अर्ज दाखल करण्यात आले. उमेदवारी अर्ज माघारीची मुदत २७ जानेवारी आहे. बहुतांश गट आणि गणांत बंडखोरी झाली आहे..Amravati Municipal Election 2026: अमरावतीत मित्रपक्षांनीच केली भाजपची कोंडी! राष्ट्रवादी काँग्रेसचं मोठं आव्हान; युवा स्वाभिमानाची प्रतिष्ठाही पणाला.जिल्हा परिषदेसाठी निवडणुकीसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे उमदेवार निश्चित करण्यासाठी तसेच आघाडीबाबतही सर्व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या बैठकांचे सत्र सातत्याने सुरू राहिले. इच्छुकांची संख्या मोठी असल्याने उमेदवारी निश्चित करताना नेत्यांची दमछाक झाली. .त्यामुळे यादी जाहीर न करता सर्व पक्षांनी सकाळी अकरा वाजता थेट एबी फॉर्म दिले. आज दिवसभर उमेदवारांनी अर्ज दाखल करण्यासाठी गर्दी केली होती. सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये उमेदवार निश्चितीचा घोळ सुरू होता; परंतु काही जागांवर शेवटपर्यंत तोडगा न निघाल्याने महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये फाटाफूट झाली. .Sangli Election : मातब्बरांना धक्का, नवख्यांचा उदय; सांगली महापालिका निवडणुकीत सत्तासमीकरणे बदलली.त्यामुळे उमेदवारी जाहीर न करताच थेट उमेदवारांना एबी फॉर्म दिले. अर्ज माघारी वेळीच सर्व पक्षांचे चित्र स्पष्ट होईल असे दिसते. खानापूर आणि आटपाडीत भाजपविरुद्ध एकनाथ शिंदे शिवसेना, तर कवठेमहांकाळला महायुती विरुद्ध शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी असा सामना होण्याची चिन्हे आहेत. .तासगावला शरद पवार राष्ट्रवादी, अजित पवार राष्ट्रवादी आणि भाजप असा तिरंगी सामना होणार आहे. जतमध्ये भाजपविरुद्ध सर्वपक्षीय लढत होण्याची चिन्हे आहेत. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक, आमदार गोपीचंद पडळकर, आमदार सत्यजित देशमुख यांच्यासह आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ यांच्याकडून बैठकांचे सत्र सुरूच राहिले. .राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जयंत पाटील, काँग्रेसचे आमदार विश्वजित कदम, खासदार विशाल पाटील, जिल्हाध्यक्ष विक्रमसिंह सावंत, अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीकडून माजी खासदार संजय पाटील, विलासराव जगताप, जिल्हाध्यक्ष निशिकांत पाटील, शिंदे सेनेकडून आमदार सुहास बाबर, संजय विभूते यांच्या बैठका सुरु होत्या..मिरज तालुक्यात भाजप विरुद्ध महाविकास आघाडी अशी लढत होत आहे. जनसुराज्यनेही उमेदवार उभे केले आहेत. पलूस, कडेगाव या दोन्ही तालुक्यात भाजपचे माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख आणि संग्रामसिंह देशमुख यांच्यात समझोता झाला. तेथे भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी लढत होईल..जत तालुक्यात भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्याविरोधात काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष विक्रमसिंह सावंत, राष्ट्रवादीचे नेते विलासराव देशमुख यांच्यासह सर्वपक्षीय नेत्यांनी एकत्र येऊन भाजपविरोधात आघाडी केली आहे. .तासगाव तालुक्यात आमदार रोहित पाटील आणि माजी खासदार संजय पाटील यांच्यात लढत होण्याची चिन्हे आहेत. येथे भाजपकडून स्वतंत्र उमेदवार दिले आहेत. कवठेमहांकाळ तालुक्यात अजित पवार राष्ट्रवादी विरुद्ध शरद पवार राष्ट्रवादी अशी लढत होणार आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पाटील यांच्याविरोधात माजी खासदार संजय पाटील आणि माजी मंत्री अजितराव घोरपडे एकत्र येऊन आव्हान दिले आहे..तालुकानिहाय दाखल झालेले अर्ज तालुका गट गण मिरज १३४ २०२शिरळा ३४ ८७कडेगाव ३९ ९५तासगाव १०६ १७७आटपाडी ६७ १२५.पलूस ६३ ९७विटा ३२ ४४वाळवा ७८ १६३जत ११३ १७४क. म. ८० १२५.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.