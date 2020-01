सांगलीच्या संकेतने खेलो इंडियात रचला इतिहास...

सांगली - गुवाहाटी (आसाम) येथे सुरू असलेल्या तिसऱ्या खेलो इंडिया स्पर्धेत सांगलीचा वेटलिफ्टर संकेत सरगर याने चार नवे राष्ट्रीय उच्चांक नोंदवत सुवर्णपदकाला गवसणी घातली. वेटलिफ्टिंगचे भीष्माचार्य नाना सिंहासने यांचे नुकतेच निधन झाले आहे. संकेतने सुवर्णपदक पटकावल्यानंतर नानांच्या आठवणीत अश्रूना वाट मोकळी करून देत पदक नानांना श्रद्धांजली म्हणून समर्पित केले. वेटलिफ्टिंगमध्ये चार राष्ट्रीय उच्चांक सांगलीचा 19 वर्षीय संकेत हा आष्टा येथील राजारामबापू कॉलेजमध्ये शिकत आहे. दिवंगत वेटलिफ्टिंग प्रशिक्षक नाना सिंहासने यांच्या दिग्विजय व्यायाम संस्थेचा तो खेळाडू आहे. नानांच्या मार्गदर्शनाखाली तो सराव करत होता. संकेतची खेलो इंडिया स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. आज गुवाहाटी येथे त्याने नानांच्या आठवणीतच स्पर्धा खेळताना चार नवे राष्ट्रीय उच्चांक नोंदवले. त्याने स्नॅच प्रकारात 107 किलो तर क्‍लीन अँड जर्क प्रकारात 132 किलो वजनासह एकूण 239 किलो वजन उचलले. चार उच्चांकासह त्याने सुवर्णपदक पटकावले.

संकेतने गुवाहाटी मिळवलेल्या यशाची माहिती मिळाल्यानंतर सहकारी खेळाडू आणि प्रशिक्षकांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या. संकेतने त्याचे सुवर्णपदक नानांना श्रद्धांजली म्हणून समर्पित केले.



