Sangli Election : सांगलीवाडीत उमेदवारीचा पेच; महाविकास आघाडीत ताण, ऐनवेळी बदलांची शक्यता

सांगली : गेल्या महापालिका निवडणुकीत सांगलीवाडीतील तीन जागांवर महाआघाडीने मैत्रीपूर्ण लढत केली आणि तीनही जागांवर पराभव पत्करावा लागला होता. यावेळी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत उमेदवारीवरून ताणाताणी सुरू झाली आहे. .उमेदवार कोण, हा मुद्दा बाजूला आहे. कोणत्या पक्षाला किती जागा, याचा फैसला ताणला गेला आहे. जयंत पाटील, विश्वजित कदम आणि विशाल पाटील त्यावर कसा तोडगा काढणार, याकडे सगळ्या इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे..Jalgaon Election : भाजपची कसोटी: तिकीट न मिळाल्यास इच्छुकांची दुसऱ्या पक्षातून लढण्याची तयारी; राजकीय समीकरणे फिरणार.महायुतीतून माजी आमदार दिनकर पाटील यांच्या स्नुषा मीनल, तसेच स्मिता देशमुख, अनुराधा मोहिते यांची नावे चर्चेत आहेत. ओबीसी खुल्या गटातून महाबळेश्वर चौगुले यांचा दावा पक्का मानला जातोय, मात्र ही समीकरणेदेखील ऐनवेळी बदलू शकता, अशा हालचालींना वेग आला आहे. .महाविकास आघाडीतून माजी नगरसेवक हरिदास पाटील यांच्या पत्नी हर्षदा पाटील, अपर्णा कदम, अमृता चोपडे, सुरेखा सातपुते अशी नावे चर्चेत आहेत. ओबीसी खुल्या प्रवर्गातून अभिजित कोळी यांची उमेदवारी निश्चित मानली जाते. यात आता ट्विस्ट आला आहे. कारण, तीनही उमेदवार सध्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाकडे आहेत..Sangli Election : भाजप-काँग्रेस तुल्यबळ, पण उमेदवार कोण? खणभागातील लढत उत्कंठावर्धक.येथे आता खासदार विशाल पाटील यांची एंट्री झाली आहे. त्यांच्या सूचनेनंतर अचानक माजी नगरसेवक दिलीप पाटील इच्छुकांच्या यादीत आले आहेत. काँग्रेसला येथे जागा हवी आहे, यावर अद्याप स्पष्टता नाही. .त्यामुळे ऐनवेळी दिलीप पाटील यांच्या पत्नी रिंगणात येऊ शकतात किंवा हरिदास पाटील यांना काँग्रेसच्या चिन्हावर लढण्याचा प्रस्ताव दिला जाऊ शकतो. हरिदास पाटील यांच्या उमेदवारीचा तिढा कसा सुटतो, याकडे लक्ष असेल. हरिदास यांच्या उमेदवारीवरून जयंत पाटील यांनी आधी सांगलीवाडीवर बोलू, अशी भूमिका घेतली आहे. या घडामोडीत जयंत पाटील यांच्यासह विशाल पाटील यांच्या नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.