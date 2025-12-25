पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Election : सांगलीवाडीत उमेदवारीचा पेच; महाविकास आघाडीत ताण, ऐनवेळी बदलांची शक्यता

Sangliwadi Candidature Sparks MVA Internal Tension : महायुती आणि महाविकास आघाडीतील संभाव्य उमेदवारांच्या नावांमुळे सांगलीवाडीत राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. ओबीसी खुल्या गटातील दावे पक्के मानले जात असले, तरी ऐनवेळी समीकरणे बदलण्याची शक्यता कायम आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सांगली : गेल्या महापालिका निवडणुकीत सांगलीवाडीतील तीन जागांवर महाआघाडीने मैत्रीपूर्ण लढत केली आणि तीनही जागांवर पराभव पत्करावा लागला होता. यावेळी पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी म्हणजे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीत उमेदवारीवरून ताणाताणी सुरू झाली आहे.

