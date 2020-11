संजयकाका पुन्हा म्हणाले, ""अरे, मी भाजपचाच'' 

सांगली ः खासदार संजयकाका पाटील यांचं नेमकं चाललंय काय, हा प्रश्‍न सतत चर्चेत असतो. तो कॉंग्रेसमध्ये चर्चिला जातो, तो राष्ट्रवादीत असतो आणि हल्ली भाजपमध्ये तर फारच असतो. या चर्चेवर पुन्हा एकदा त्यांनी विराम लावला आहे. पुणे पदवीधर मतदार संघाचे उमेदवार संग्रामसिंह देशमुख यांचा प्रचारासाठीच्या मेळाव्यात त्यांनी ""अरे, मी कुठेही गेलेलो नाही, मी भाजपचाच आहे, इथेच आहे, कुणी गैरसमज पसरवू नये'', असे स्पष्ट केले आहे. खरे क्‍लब हाऊसमध्ये देशमुख यांचा प्रचारासाठी मेळावा झाला. त्याला माजी आमदार सुरेश हळवणकर, आमदार सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे, गोपीचंद पडळकर, ओबीसी मोर्चाचे योगेश टिळेकर, माजी आमदार दिनकर पाटील यांच्यासह प्रमुख नेते उपस्थित होते. या मेळाव्याला खासदार संजय पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यांनी या व्यासपीठावरून "मी इथेच आहे', हे सांगण्याला वेगळे महत्व आहे. कारण, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी संजयकाकांनी दौऱ्याकडे पाठ फिरवली, कारण त्या दौऱ्याचे नियोजन आमदार गोपीचंद पडळकर करत होते. तेंव्हापासून संजयकाका कुठे आहेत, ते राष्ट्रवादीशी अंडरस्टॅंडिंगने खेळताहेत का, अशा चर्चा रंगल्या होत्या. भाजपच्या प्रमुख कार्यक्रमांतील त्यांची गैरहजेरी चर्चेत येत होती. आज मात्र ते हजर राहिले.

