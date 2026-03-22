पलूसमध्ये शिक्षण संस्थाचालकाच्या खून प्रकरणाचा ४८ तासात उलगडा, १६ वर्षीय मुलानं पार्किंगमध्येच संपवलं; कारण काय?

पलूस येथील पं. विष्णू दिगंबर पलूसकर शिक्षण संस्थेचे संचालक संजय प्रभाकर परांजपे (वय ६१, रा. परांजपे, पलूस) यांचा खून एका १६ वर्षीय अल्पवयीन मुलानेच वादातून परांजपे यांच्याच अपार्टमेंटमध्ये असणाऱ्या पार्किंग जागेत डोक्यावर तोंडावर, गळ्यावर व मानेवर टोकदार हत्याराने गंभीर वार करून केला असल्याचे पोलिस तपासात निष्पन्न झाले आहे. पोलिसांनी ४८ तासांत संजय परांजपे यांच्या खुनाचा तपास लावला असून, आरोपी अल्पवयीन मुलास पोलिसांनी बाल न्याय मंडळाने वर्ग केले आहे..बुधवार ता. १८ रोजी सायंकाळी पलूस येथील मारुती मंदिर नजीक असलेल्या परांजपे यांच्याच गणेश सदन अपार्टमेंटमध्ये पार्किंगच्या जागेत संजय परांजपे यांची हत्या करण्यात आला होती. हत्या करून मृतदेह तीथेच असलेल्या छोट्या स्टोअर रूममध्ये टाकला होता. परांजपे यांचा खून नेमका कोणत्या कारणाने आणि कोणी केला असावा, याबाबत उलटसुलट चर्चा सुरू होती..जिल्हा पोलिस, उपविभागीय पोलिस अधिकारी यांच्यासह पोलिस घटनास्थळी दाखल होऊन, तपास गतीने सुरू केला. अपार्टमेंट परिसरातील सर्व सीसीटीव्ही पोलिसांनी तपासले. घटनास्थळावरून कोणताही तांत्रिक किंवा भौतिक पुरावा पोलिसांना मिळाला नाही. सुरुवातीचे दोन दिवस मयत संजय परांजपे यांचे सावकारी व्यवसाय, शिक्षण संस्था व इतर व्यवसायांचा या घटनेशी संबंध आहे का, याबाबत तपासणी करण्यात आली..अखेर पोलिस पथकास तांत्रिक व गोपनीय बातमीदाराकडून माहिती मिळाली की, संजय परांजपे यांचा खून एका अल्पवयीन मुलाने केला आहे. त्या "अनुषंगाने चौकशीअंती, परांजपे यांच्या गणेश सदन अपार्टमेंटमध्ये असणाऱ्या पार्किंग जागेत कोणत्यातरी कारणाने बुधवारी सायंकाळी वाद झाला. त्यातून सदर अल्पवयीन मुलाने संजय परांजपे यांना धक्का मारल्याने खाली डोक्यावर पडून डोकीस जबर मार लागून, रक्त येऊ लागले. परांजपे हे जिवंत राहिले तर या घटनेची माहिती इतरांना सांगतील, या भीतीने सदर मुलाने एका टोकदार हत्याराने परांजपे यांच्या तोंडावर, मानेवर, गळ्यावर व डोक्यावर गंभीर वार करून खून केला. याबाबत सदर मुलाने पालकांसमक्ष पोलिसांना कबुली दिली..सदर अल्पवयीन मुलास पोलिसांनी सांगली येथील बाल न्यायमंडळाकडे वर्ग केले आहे. या खून प्रकरणाचा आणखी तपास पलूस पोलिस करत आहेत. संजय परांजपे खून प्रकरणाचा तपास पोलिस अधीक्षक संदीप घुगे, अप्पर पोलिस अधीक्षक कल्पना बावरकर, उपविभागीय पोलिस अधिकारी सचिन थोरबोले यांच्या आदेशानुसार स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेचे पोलिस निरीक्षक संजीव झाडे, उपनिरीक्षक कुमार पाटील, महादेव पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक सिद्धेश्वर जंगम, उपनिरीक्षक राजेंद्र माळी, अनिल कोळेकर, सागर लवटे, मच्छिंद्र बर्डे, सतिश माने, शशिकांत माळी, अमोल कदम, सोमनाथ गुंडे, अमोल लोहार, संकेत मगदूम, उदय साळुंखे, प्रकाश पाटील, संजय पाटील, अरुण पाटील, दर्याप्पा बंडगर, अमर नरळे व इतर पोलिसांनी केला.