पवारांवरील कारवाईच्या निषेधार्थ शुक्रवारी सातारा बंद !

सातारा : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याविरुद्ध सक्त वसूली संचालनालयाने (इडी) केलेल्या कारवाईच्या निषेधार्थ आज (बुधवार) सातारा जिल्हा राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने साताऱ्यात आंदोलन केले. दरम्यान येत्या शुक्रवारी (ता. 27) शरद पवार यांच्यावर प्रेम करणाऱ्यांनी सातारा जिल्हा बंदची हाक दिली आहे. याबाबत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील माने यांनी " ई-सकाळ ' ला माहिती दिली आहे. ते म्हणाले पवार साहेबांवर जाणून बूजून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हीबाब चुकीची आहे. आज (बुधवार) सातारा शहरात पक्षाच्या माध्यमातून कारवाईचा निषेध नोंदविला आहे. आता साहेबांवर प्रेम करणाऱ्या नागरीकांनी शुक्रवारी (ता. 27) सातारा बंदची हाक दिली आहे.

