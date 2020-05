सातारा ः नादुरुस्त ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्तीसाठी निधी द्या ः खासदार पाटील

कऱ्हाड (जि. सातारा) ः उन्हाळ्यामुळे पिण्याच्या, शेतीच्या पाण्याचा उपसा करताना ट्रान्स्फॉर्मरवर ताण वाढतो आहे. त्यामुळे बहुतांशी ठिकाणी वीज पंप जळत आहेत. ट्रान्स्फॉर्मरवरही जादा भार आल्यामुळे त्यामध्ये बिघाड होत आहे. परिणामी वीजपुरवठा खंडित होवून शेतकऱ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे नादुरूरुस्त ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्ती आणि नवीन बसविण्यासाठी जिल्ह्याला निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी खासदार श्रीनिवास पाटील यांनी ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्याकडे केली आहे. सातारा मतदारसंघातील कऱ्हाड, पाटण, सातारा, जावळी, वाई, महाबळेश्वर, खंडाळा व वडूज या तालुक्‍यातील विद्युत ट्रान्स्फॉर्मर सातत्याने बिघडत आहेत. त्याबाबतचे गाऱ्हाणे स्थानिक नागरिकांनी खासदार पाटील यांच्याकडे मांडले होते. त्याची दखल घेऊन खासदार पाटील यांनी ऊर्जामंत्री श्री. राऊत यांच्याशी पत्रव्यवहार केला. खासदार पाटील यांनी केलेल्या मागणीनुसार वीज उपकरणांमध्ये बिघाड होत आहे. प्रामुख्याने शेतीचे अतोनात नुकसान होत आहे. ते खराब ट्रान्स्फॉर्मर वेळेत दुरुस्त होत नाहीत. तीव्र उन्हाळ्यात लोकांना पिण्याचे पाणी व शेतीचे पाणी मिळत नाही. त्यामुळे बिघडलेले ट्रान्स्फॉर्मर दुरुस्त करून वीज पुरवठा सुरळीत सुरू करावा. याबाबत महावितरणकडे सूचना कराव्यात, अशी विनंती संबंधित शेतकऱ्यांनी खासदार पाटील यांना केली आहे. जिल्ह्यात महावितरणकडे निधी उपलब्ध नसल्याने बिघडलेले ट्रान्स्फॉर्मरची दुरुस्ती करता येत नाही. त्याची वस्तुस्थिती समोर येताच खासदार पाटील यांनी ऊर्जामंत्री डॉ. राऊत यांच्याशी संपर्क साधून त्याची माहिती दिली. त्यांना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या अडचणी व गरजा समजावून सांगितल्या. नादुरुस्त ट्रान्स्फॉर्मर तत्काळ बदलण्याची विनंती केली. ही बाब ऊर्जामंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिल्यानंतर डॉ. नितीन राऊत यांनी महावितरणच्या मुख्य अभियंत्यांशी चर्चा करून सातारा जिल्ह्याला निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्वासन खासदार पाटील यांना दिले आहे.



Web Title: Satara Provide Funds For Repair And Repair And Replacement Of Foulty Transformers