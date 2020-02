video : शाळा कोसळली, मग विद्यार्थ्यांनी काय केले पहा... 

भाळवणीः रविवारी दुपारी प्राथमिक शाळा कोसळली. सुदैवाने सुट्टी असल्याने कोणतीही जीवित हानी झाली नाही. या घटनेमुळे पालकांमध्ये भीतीचे आणि संतापाचे वातावरण आहे. आज सकाळी पालकांनी शाळेत मोठी गर्दी करीत प्रशासनाला जाब विचारला. आमच्या लेकरांची शिक्षणाची चांगल्या इमारतीमध्ये सोय करा अन्यथा दाखले द्या अशी मागणी करीत संतप्त पालकांनी पदाधिकाऱ्यांना व अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. संतप्त पालकांच्या तीव्र रोषाला अधिकाऱ्यांना सामोरे जावे लागले. बाहेरची भरली शाळा

भीतीने शिक्षकांनी वर्ग बाहेरच भरवले. वातावरणात दुपारपर्यंत धुके व थंडी असल्याने चिमुरडी कुडकुडत होती. त्याही स्थितीत त्यांचा शाळेसाठी जीव तुटत होता. एकेक करीत विद्यार्थी पुढे आले आणि शिक्षकांपुढे त्यांनी ओंजळ धरली... त्यावेळी शिक्षकांना आणि त्यांना भांडणाऱ्या पालकांनाही काही सूचेना. सगळेच निशब्द. पालकांनी अधिकारी आल्याशिवाय चर्चा नाही ही भूमिका घेतली. सकाळी गटविकास अधिकारी बाळासाहेब बुगे, विस्तारधिकारी जयश्री कार्ले, बांधकाम व कृषी समिती अध्यक्ष काशिनाथ दाते, जिल्हा परिषद सदस्या सुप्रिया झावरे, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, सभापती गणेश शेळके, जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रताप शेळके आदींनी शाळेला भेट दिली. पाठपुरावा करून उपयोग नाही

गेल्या दहा वर्षापासून धोकादायक इमारत पाडून नवीन इमारत बांधण्यात यावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, कोणताही ठोस निर्णय न झाल्याने विद्यार्थ्यांना जीव मुठीत धरून शिक्षणाचे धडे गिरवावे लागत आहेत. संतप्त पालकांनी याबाबत अधिका-यांना प्रश्न विचारल्यावर ते निरूत्तर झाले. चौदाशे वर्ग खोल्या धोकादायक

जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर म्हणाले की, सुमारे चौदाशे शाळा वर्ग धोकादायक आहेत. त्या सर्व नव्याने बांधण्याची आवश्‍यकता आहे. त्यासाठी दीडशे कोटी रूपये निधी हवा आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे निधी नाही. सध्या भाळवणी शाळेसाठी तातडीने चार खोल्यांसाठी निधी देऊन तातडीने काम सुरू करू. तोपर्यत विद्यार्थ्यांची पर्यायी इमारतीत व्यवस्था करण्यात येईल. आमदार नीलेश लंके यांच्या निधीतून दोन खोल्या बांधण्यात येणार आहेत. उर्वरित दोन खोल्या ग्रामस्थ लोकवर्गणीतून बांधणार आहे. चिमुरडीची मदत

येथील प्राथमिक शाळेत पहिलीमध्ये शिकणारी तनिष्का अरूण रोहोकले या विद्यार्थीनीने शाळेत येताना बचत बॅंक घेऊन आली. माझी शाळा पडली तिच्या बांधकामासाठी माझे पैसे घ्या, असे म्हणत बचत बॅंक मुख्याध्यापक श्रीपती आबूज यांच्याकडे दिली. इतर विद्यार्थ्यांनीही तिचाच कित्ता गिरवला. यावेळी सरपंच लीलाबाई रोहोकले, कॉंग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संभाजी रोहोकले,राष्ट्रवादीचे तालुकाध्यक्ष बाबासाहेब तरटे,सेनेचे तालुकाध्यक्ष विकास रोहोकले,गंगाराम रोहोकले,संभाजी आमले,अशोक रोहोकले,शाळा व्यवस्थापन समितीचे अध्यक्ष राजेंद्र चेमटे,संदीप व्यवहारे,नंदकुमार चेमटे,अरूण रोहोकले आदीसह मोठ्या संख्येने पालक उपस्थित होते.

Web Title: School collapses, then see what students do