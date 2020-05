सांग, सांग भोलानाथ, शाळा भरेल काय? 

सांगली - येत्या 15 जूनपासून नवे शैक्षणिक वर्ष सुरु करण्याबाबत राज्य सरकार विचारविनिमय करत आहे. त्यासाठी आवश्‍यक माहिती जिल्ह्यातूनही मागवण्यात आली आहे. शाळा भरवताना आव्हाने मोठी असणार आहेत. त्यासाठी शिक्षक, विद्यार्थी, पालक आणि शाळा व्यवस्थापन समिती असा समन्वय महत्वाचा असणार आहे. शाळा भरवताना काही नवे पॅटर्न समोर येण्याची शक्‍यता आहे. त्याच्या आदेशाकडे साऱ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी जूनमध्ये शाळा सुरु करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलायला सुरवात केली आहे. कोरोनासोबत जगावे लागेल, असा विचार घेऊनच जगभर काम सुरु झाले आहे. आता त्यात शाळाही सुरु केल्या जातील. त्या कशा सुरु कराव्यात, याबाबत काही कल्पना समोर आल्या आहेत. त्यात एक आड एक दिवस मुलांना शाळेत बोलवावे का? सकाळ सत्रात सात ते बारा आणि दुपार सत्रात बारा ते पाच अशी शाळा भरवावी का? अशा दोन पर्यायांवर प्राधान्याने चर्चा केली जात आहे. सुरक्षित अंतर ठेवून मुले बसतील आणि गोंधळ होणार नाही, अशी व्यवस्था होईल याची खात्री झाल्यानंतरच याबाबतचा निर्णय घेतला जाणार आहे. 700 वर्गखोल्या सांगली जिल्ह्यात कोरोना प्रतिबंधासाठी 700 खोल्या वापरात घेण्यात आल्या आहेत. तेथे संस्थात्मक क्वारंटाईन सोय करण्यात आली आहे. ती किती काळासाठी असेल, याची या घडीला कुणालाच माहिती नाही. त्यामुळे या शाळा सुरु होतील का, याबाबत शंका आहेत. एक सापडला तर

शाळा बंद होईल शाळेत एक विद्यार्थी किंवा शिक्षक पॉझिटिव्ह सापडला तर संबंध शाळा क्वारंटाईन करावी लागेल. ती पुढील 14 दिवस बंदच राहील, शिवाय विद्यार्थ्यांमध्ये भिती निर्माण होईल, याची चिंता आहे. या कारणास्तव शाळा सुरु करताना शंभर टक्के दक्षता घेण्याबाबत सरकार विचार करत आहे.

