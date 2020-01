दुसरे नाट्यगृह लवकरच : सतेज पाटील

कोल्हापूर : शहरासाठी लवकरच दोन ते अडीच हजार क्षमतेचे दुसरे नाट्यगृह उभारण्यासाठी राज्य शासन आणि महापालिकेच्या माध्यमातून प्रयत्न करणार आहे. त्यासाठी आयटी पार्क परिसरातील जागेचा विचार सुरू आहे. संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहाचे नूतनीकरण अतिशय चांगल्या पध्दतीने झाले असून अभिनेता सुबोध भावे यांनी काल रात्रीच याबाबतचे ट्विट केले आहे. येथील उर्वरित कामांसाठीही लवकरच निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, अशी ग्वाही आज पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. "शहराला हवे दुसरे नाट्यगृह' या मथळ्याखाली आज "सकाळ'ने या विषयावर मंडे स्पेशल रिपोर्ट प्रसिध्द केला होता. संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृह व खासबाग मैदानाचे मूळ स्वरूप कायम ठेवून नूतनीकरण व संवर्धनाचा पहिला टप्प्पा आघाडी सरकारच्या काळात पूर्ण झाला. दुसरा टप्पा अजूनही निधीच्या प्रतीक्षेत आहे. नाट्यगृहाचे सध्याचे काम पाहता ते अत्यंत देखणे आणि सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सज्ज असेच झाले आहे. फक्त रंगमंचाचा विचार केला तरी त्याची योग्य जपणूक केली, तर किमान शंभर वर्षे त्याला काही होणार नाही, एवढी खात्री देण्यात आली आहे. साऊंड आणि लाईट सिस्टीम्स या सध्याच्या सर्वांत अद्ययावत सिस्टीम्स असून, त्यांची किंमत सुमारे सत्तर ते ऐंशी लाखांच्या घरात आहे. मात्र, ही सारी यंत्रणा अगदी व्यवस्थितपणे सांभाळण्यासाठी तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांची (उदा. साऊंड ऑपरेटर, स्टेज असिस्टंट, गार्डनर, हेल्पर) भरती करणे अजूनही महापालिकेला शक्‍य नसल्यामुळेच काही दिवस अनेक तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. याबाबतही आता महापालिका स्तरावर योग्य उपाययोजना वेगाने केल्या जाणार आहेत. गतीन उपाययोजना करणार : आयुक्त डॉ, कलशेट्टी

संगीतसूर्य केशवराव भोसले नाट्यगृहातील तांत्रिक अडचणीं आणि आवश्‍यक मनुष्यबळाबाबत अहवाल तयार असून अधिक गतीने त्याबाबतच्या उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. अशी माहिती महापालिका आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिली.

Web Title: Second theater is soon: Satej Patil