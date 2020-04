पहा रमजानसाठी अनोखी भेट ः  शेतकऱ्याने दिले 5 टन कलिंगडे 

तासगाव (सांगली) : मुस्लिम बांधवांचा रमजानच्या पवित्र महिना सुरू झाला आहे. कोरोनाचे संकट पाहता संचारबंदीमुळे बाहेर पडणेही मुश्‍किल झाले आहे. मुस्लिम बांधवाना रोजासाठी बाहेर फळे आणणे शक्‍य नाही. अशावेळी कलिंगड उत्पादक शेतकरी प्रताप जाधव यांनी आपल्या शेतात पिकवलेली 5 टन कलिंगडे मुस्लिम बांधवांना भेट देऊन रमजानच्या आगळ्यावेगळ्या शुभेच्छा दिल्या. तितक्‍याच खुल्यादिलाने मुस्लिम बांधवानीही ही भेट स्वीकारली. प्रताप तथा पी डी जाधव यांची तासगाव आणि वासुंबे येथे शेती आहे. कोणत्याही सामाजिक कामात ते पुढे असतात आज सकाळी मुस्लिम समाजातील सामाजिक कार्यकर्ते निसार मुल्ला यांना त्यांनी सकाळी सकाळी फोन वरून रमजान महिना कधी पासुन सुरू होतोय याची माहिती घेऊन सुरू असलेल्या रोजा उपवाससाठी आपल्या शेतातील कालिंगडचे आलेल्या पिकामधील कलिंगड भेट म्हणुन देणार आहे असे सांगून मीगडी लावुन कलिंगड काढतो तुम्ही लवकर गाडी घेऊन या ! असा निरोप दिला. निसार मुल्ला यांनीही प्रताप जाधव यांच्या विनंतीला मान देऊन आपल्या सहकार्याना घेऊन जाऊन जवळजवळ 5 टन कलिंगडे ताब्यात घेऊन मुस्लिम समाजात घरोघर वाटप केले.यावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना निसार मुल्ला म्हणाले, सामाजिक कार्यात मदद करताना आर्थिक ऐपतीपेक्षा मनाचा मोठे पणा लाख मोलाचा असतो .आपल्या घासातील हक्काचा घास समाजासाठी देऊन प्रताप जाधव यांनी आपलेपणा व माणुसकीचा ओलावा दाखवून दिला. निसार मुल्ला,जाफर मेहेत्तर समीर सय्यद, मुजमिल मोमीन,अझहर मेहत्तर,साजिद सय्यद, सलमान सय्यद आदीनी प्रताप जाधव व सर्व मित्र मंडळींचे आभार मानले.तर मी माझे कर्तव्य पार पाडले एवढ्या एका वाक्‍यात श्री जाधव यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

Web Title: See Unique Gift for Ramadan: Farmer Gives 5 Tons of Watermelon