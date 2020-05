बेळगाव जिल्ह्यात होणार 15 हजार टन बियाणांचे वितरण 

बेळगाव ः जिल्ह्यात पाच लाख हेक्‍टर जमीनमध्ये विविध बियाणींच्या पेरणीचे उद्दिष्ट्ये कृषी खात्याने ठेवले आहे. मागील वर्षी पावसामुळे अनेक पिकांचे नुकसान झाले होते. तरीही यावर्षी मागील वर्षाप्रमाणेच उद्दिष्ट्ये ठेवले असून यासाठी 15 हजार टन बियाणाचे केंद्रावर वितरण केले आहे. जिल्ह्यात वळीव पावसाने हजेरी लावली असून जोरदार पाऊस झाला असल्याने पेरणीपूर्व शेतीची मशागतील प्रारंभ करण्यात आला आहे. मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात पेरणीला सुरूवात होते, मात्र यंदा चांगला वळीव झाल्याने जमिनीमध्ये ओलावा निर्माण झाला आहे. याचा अधिक फायदा पेरणीसाठी होणार असून शेतकऱ्यांतून समाधान व्यक्‍त होत आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना सुरळीत बियाणांचे वितरण करण्यासाठी 188 केंद्रांची निर्मिती केली आहे. तर विविध प्रकारची एकूण 15 हजार टन बियाणांचे वितरण करण्याचे उद्दिष्ट्ये कृषी खात्याने ठेवले आहे. यावर्षी 5 लाख हेक्‍टर जमिनीमध्ये पेरणीचे उद्दिष्ट्ये ठेवण्यात आल्याने बेळगाव तालुक्‍यातील सर्वच केंद्रामध्ये बियाणांचा पुरवठा करण्यात आला आहे. बियाणींचे वितरण अनेक केंद्रातून सुरू केले जात आहे. मागील वर्षी पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते, त्यामुळे उत्पादनातही घट झाली होती. त्यामुळे यंदा कृषी खात्याने सुरळीत खत पुरवठा करण्याचेही नियोजन केले आहे. शेतकऱ्यांना अधिक दराने खत विक्री करणाऱ्यांनार कारवाईही करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एक वेगळे भरारी फथक लवकरच निर्माण करण्यात येणार आहे. यंदा कोरोना विषाणूमुळे लॉकडाऊन सुरू आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना गावात बियाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी कृषी खात्याकडून प्रयत्न सुरू केले आहेत. 5 लाख हेक्टर जमिनीत पेरणी खरीप हंगामातील पेरणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बियाणांचा पुरवठा करण्यासाठी कृषी केंद्रामध्ये साठा करण्यात आला आहे. यावर्षी 15 हजार टन बियाणे वितरणाचे उद्दिष्ठ ठेवले आहे. तर मागील वर्षीप्रमाणे 5 लाख हेक्‍टर जमिनीमध्ये पेरणी केली जाणार आहे.

झिलाणी मोकाशी

उपसंचालक, कृषी खाते.



