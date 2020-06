जप्त वाहनांची सुटका! 'या' नियमांचे पालन केल्याशिवाय मिळणार नाही वाहन

सोलापूर : जप्त केलेले वाहन घेऊन जाण्यापूर्वी वाहनचालकांना त्या वाहनावरील पूर्वीचा संपूर्ण दंड भरावा लागणार आहे. पूर्वीचा दंड नसल्यास त्या वाहनचालकाला 250 रुपये रोखीने द्यावे लागणार असून ते त्यांनी सुट्टी घेऊन यावेत, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलीस निरीक्षक बाळासाहेब भालचिम यांनी केले आहे. उद्यापासून (मंगळवारी) जप्त केलेली पोलीस मुख्यालयातील 300 तर नॉर्थकोट मैदानावरील 300 वाहने दररोज टप्प्याटप्प्याने सोडली जाणार आहेत. त्याची यादी सोशल मिडियावर व्हायरल केली जाईल, असेही ते म्हणाले. सोलापूर शहरातील तीन हजार 601 दुचाकी तर 194 रिक्षा आणि 97 चारचाकी वाहने पोलिसांनी कारवाईदरम्यान जप्त केली आहेत. मागील दीड ते दोन महिन्यांपासून ही वाहने एकाच ठिकाणी आहेत. वाहनांची देखभाल व दुरुस्ती ही झालेली नाही तर दुसरीकडे वाहनांच्या चाव्याही गहाळ झाल्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर वाहनचालकांनी येताना त्यांच्याकडील डुप्लिकेट चावी घेऊन यावी, असेही आवाहन पोलिसांनी केले आहे. तसेच संबंधित वाहनचालकाने येताना तोंडाला मास्क अथवा रूमाल लावलेला असावा आणि त्याच्याकडे सॅनिटायझर असावे, असाही निकष लावण्यात आल्याचे भालचीम यांनी स्पष्ट केले. वाहन चालकांनी येताना 'हे' लक्षात ठेवावे केंद्र व राज्य सरकारने लॉकडाऊन 30 जूनपर्यंत वाढविला आहे. 3 जूनपासून लॉकडाउन अंशत: शिथिल केला जाणार आहे. तत्पूर्वी,कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या हेतूने नागरिकांनी विनाकारण घराबाहेर पडू नये, वाहन घेऊन वस्तू खरेदीसाठी जावू नये, असे वारंवार आवाहन करुनही वाहन घेऊन बाहेर पडणारी वाहने पोलिसांनी जप्त केली. आता जप्त केलेली वाहने उद्यापासून (मंगळवारी) सोडून दिली जाणार आहेत. मात्र, संबंधित वाहन मालकाने वाहन सोडवून नेताना दंडाची रक्कम भरण्यासाठी सुट्टे पैसे आणावेत. तसेच दररोज पोलीस मुख्यालयातील 300 तर नॉर्थकोट मैदानावरील 300 वाहने सोडली जाणार आहेत. सकाळी 9 ते दुपारी 12 आणि दुपारी 4 ते रात्री 7 या वेळेत ही वाहने सोडली जातील. दररोज सोडण्यात येणाऱ्या वाहनांची यादी सोशल मीडियावर व्हायरल केली जाईल, त्याकडे वाहनचालकांनी लक्ष ठेवावे. - बाळासाहेब भालचीम, पोलीस निरीक्षक, वाहतूक शाखा 15 लाखांहून अधिक जमा होणार दंड लॉकडाउन काळात ठिकठिकाणी नाकाबंदी दरम्यान पोलिसांनी तीन हजार 601 दुचाकी, 194 रिक्षा, 97 चारचाकी वाहने जप्त केली आहेत. वाहन चालकांकडे कागदपत्रे नसल्यास वेगळा दंड आणि त्याचवेळी पूर्वीचा दंडही भरावा लागणार आहे. असून 15 लाखांपर्यंत दंड जमा होणार आहे तर दुसरीकडे काही वाहनचालकांचे परवानेही रद्द करण्याचा प्रस्ताव आरटीओ कार्यालयाला पाठवला जाणार आहे.

