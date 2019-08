साताऱ्यात ज्योतिषाला महिना सश्रम कारावास

सातारा : दैवी चमत्काराच्या भूलथापा देत फसवणूक केल्याप्रकरणी येथील यादोगोपाळ पेठेतील ज्योतिषाला मुख्य न्यायदंडाधिकारी ए. व्ही. कस्तुरे यांनी एक महिना सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली. विश्‍वास भालचंद्र दाते (रा. जोशी वाडा, यादोगोपाळ पेठ, सातारा) असे शिक्षा झालेल्या ज्योतिषाचे नाव आहे.

विविध प्रकारच्या दुर्धर आजारांवर इलाज करतो, भानामती, भूत, हडळ दूर करतो, असे सांगत त्याने अनेकांकडून पैसे उकळले होते. याबाबत अंनिसचे कार्यकर्ते मुराद पटेल (रा. शिरवळ) यांनी शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदवली होती. सहायक फौजदार शेडगे व सहकाऱ्यांनी तपास करून दोषारोपपत्र सादर केले होते. साक्षीदारांच्या साक्षी व सहायक सरकारी वकील पुष्पा जाधव-माने यांच्या युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीशांनी शिक्षा ठोठावली. त्यांना प्रॉसिक्‍युशन स्कॉडचे हवालदार शशिकांत भोसले, एस. जी. जाधव यांनी मदत केली.

Web Title: Seven months imprisonment for astrologers in Satara