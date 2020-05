त्यांच्या संपर्कातील आणखी 7 इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईनमध्ये

सांगली : येथील रेव्हेन्यू कॉलनीतील कोरोनाग्रस्त रुग्णाच्या संपर्कातील आणखी 7 जणांना इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. तसेच 7 जणांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. 20 जण इन्स्टिट्यूशनल, तर 53 जणांना होम क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. दरम्यान, कंटेन्मेट झोनमधील 350 कुटुंबांचा सर्व्हे करण्यात आला असून, बफर झोनमधील एक हजार कुटुंबांचा सर्व्हे सुरू झाल्याची माहिती महापालिकेचे आरोग्याधिकारी डॉ. सुनील आंबोळे यांनी दिली. मुंबईतून घुसखोरी केलेल्या दोघांना "कोरोना'ची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले. त्यापैकी एकजण सांगलीतील दक्षिण शिवाजीनगरमधील रेव्हेन्यू कॉलनीतील आहे. एका बड्या घरातील व्यक्ती मुंबईहून 1 मे रोजी सांगलीत आली होती. एक तारखेला मित्राच्या तो घरी दुपारपर्यंत थांबला, त्यानंतर अन्यत्र गेला होता. 3 मे रोजी तो रेव्हेन्यू कॉलनीतील घरी गेला. तेव्हा कुटुंबाने आणि परिसरातील लोकांनी त्याला क्वारंटाईन होण्यास सांगितले. त्याच्या भावाने विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात तक्रार दिल्यानंतर घुसखोरी केल्याबद्दल चार दिवसांपूर्वी गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेऊन संस्थात्मक क्वारंटाईन केले व त्याचा स्वॅब घेतला आला होता. त्याचा अहवाल आज "पॉझिटिव्ह' आला. त्यानंतर त्याच्या संपर्कातील विश्रामबागच्या तीन पोलिसांसह, पत्नीसह 13 जणांना संस्थात्मक क्वारंटाईन केले आहे. आज आणखी 7 जणांना क्वारंटाईन करण्यात आले आहे. रात्री उशिरापर्यंत त्यांचे "स्वॅब'चे नमुने तपासणीसाठी घेतले नव्हते. नऊ जण निगेटिव्ह

स्क्रीनिंग ओपीडीमधील 9 जणांचे अहवाल निगेटिव्ह प्राप्त झाले आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. संजय साळुंखे यांनी दिली.

