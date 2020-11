मिरज शहरात पुन्हा सांडपाणी आले रस्त्यावर 

मिरज : शहरातील रेल्वे स्थानक परिसरास पुन्हा एकदा सांडपाण्याने विळखा घातला आहे. साहजिकच येथील साथीचे रोग आणि दुर्गंधीने या परिसरास वेढले आहे. गेल्या किमान महिनाभरापासुन या परिसरातील नागरिक आणि व्यावसायिक सांडपाण्याच्या विळख्यात सापडले आहेत. यापैकी अनेक नागरिकांनी तर घरच सोडले आहे. हॉटेल व्यावसायिकांना तर केवळ दुर्गंधी आणि रस्त्यावर पसरलेल्या मैल्यामुळे नाईलाजाने आपले व्यवसाय बंद करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. या सांडपाण्यातच महापालिकेतील कारभा-यांनी रस्त्याच्या कॉंक्रिटीकरणाचा प्रारंभ भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांच्या हस्ते उरकण्याचा प्रयत्न केला. पण यावेळी स्थानिक नागरिक आणि व्यावसायिकांच्या संतापास पाटील यांना सामोरे जावे लागले. महापालिकेतील कारभाऱ्यांच्या प्रतापामुळेच चंद्रकांत पाटील यांना हा मनस्ताप सहन करावा लागला. याबाबत पाटील यांनी महापालिकेतील कारभाऱ्यांची हजेरी घेतल्यानतंर हे पाणी दोन दिवसांनी बंद झाले. पण आजपासून (बुधवार) याच सांडपाण्याने पुन्हा रेल्वे स्थानकास वेढा घातला आहे. साहजिकच आता येथील नागरिक आणि व्यावसायिक पुन्हा एकदा आक्रमक आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

