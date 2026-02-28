पश्चिम महाराष्ट्र

Shaktipith Highway Protest : 'एक इंचही जमीन देणार नाही'; वाळव्यात शक्तिपीठ महामार्गाला तीव्र विरोध, ईश्वरपुरात मोर्चा

Farmers Protest Proposed Shaktipith Highway in Walwa Taluka : वाळवा तालुक्यातील प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाविरोधात शेतकरी, सामाजिक संघटना आणि विविध पक्षांच्या नेत्यांनी ईश्वरपूर तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढून जमीन संपादनाला ठाम विरोध दर्शविला.
सकाळ डिजिटल टीम
ईश्वरपूर : वाळवा तालुक्यातून जाणाऱ्या प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गाला विरोध (Shaktipith Highway protest) करण्यासाठी शेतकरी, सामाजिक संघटना, तसेच विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी येथील तहसील कार्यालयावर मोर्चा काढला. क्रांतिकारकांचे रक्त सांडलेल्या या भूमीत कोणत्याही परिस्थितीत शक्तिपीठ महामार्ग होऊ देणार नाही, कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी एक इंचही जमीन देणार नाही, असा ठाम निर्धार व्यक्त करण्यात आला.

