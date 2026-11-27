बेळगाव : अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे नूतन अध्यक्ष डॉ. शरणकुमार लिंबाळे यांनी सीमाभागातील मराठी जनतेचा अपमान केल्याचा आरोप करत त्यांनी महाराष्ट्रातील तसेच सीमाभागातील मराठी भाषकांची जाहीर माफी मागावी, अशी मागणी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने केली (Maharashtra Ekikaran Samiti demands apology) आहे. येत्या काही दिवसांत त्यांनी माफी न मागितल्यास पुणे येथे होणाऱ्या आगामी साहित्य संमेलनाच्या काळात तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा समितीने दिला आहे. मराठी भाषकांच्या अस्मितेचा आणि सीमाप्रश्नाचा अवमान सहन केला जाणार नाही, असा निर्धारही समितीने व्यक्त केला आहे..अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला मराठी भाषा, साहित्य आणि संस्कृतीच्या जतन-संवर्धनाची मोठी परंपरा आहे. या संमेलनाच्या अध्यक्षपदी निवड झालेल्या व्यक्तीकडून मराठी भाषा आणि संस्कृतीच्या रक्षणासाठी संघर्ष करणाऱ्या जनतेच्या भावनांचा आदर राखण्याची अपेक्षा असते. सीमाभागातील मराठी भाषकांवर अन्याय होत असताना त्यांच्या लढ्याला नैतिक पाठबळ देण्याची भूमिका यापूर्वी अनेक संमेलनाध्यक्षांनी घेतली आहे. बेळगावसह सीमाभागातील मराठी भाषिक प्रदेश महाराष्ट्रात समाविष्ट व्हावेत, या मागणीला पाठिंबा देणारे ठराव यापूर्वी साहित्य संमेलनात करण्यात आले आहेत. त्यामुळे सीमावासीयांच्या भावनांचा आदर राखणे ही साहित्य संमेलनाध्यक्षांची जबाबदारी असल्याचे समितीने म्हटले आहे..मात्र, डॉ. लिंबाळे यांनी अध्यक्षपदी निवड झाल्यानंतर व्यक्त केलेल्या भूमिकेमुळे सीमाभागातील मराठी जनतेच्या भावना दुखावल्या गेल्या आहेत. सीमाप्रश्नासाठी अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या संघर्षाची आणि मराठी बांधवांच्या त्यागाची जाणीव ठेवून त्यांनी भूमिका मांडणे आवश्यक होते, असे समितीचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. २७) बेळगाव शहर आणि तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत डॉ. लिंबाळे यांच्या विधानाबाबत सविस्तर चर्चा करून पुढील आंदोलनाची दिशा आणि निर्णय निश्चित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती समितीने दिली आहे..Ishwarpur Politics : एकनाथ शिंदेंच्या 'त्या' निर्णयाला थेट हायकोर्टात आव्हान! ईश्वरपूर नगराध्यक्षांच्या अपात्रतेचा वाद पुन्हा पेटला; शिंदे गटाच्याच पदाधिकाऱ्याची याचिका.मराठी भाषा आणि साहित्याच्या प्रतिष्ठेचे व्यासपीठ असलेल्या साहित्य संमेलनाने सीमाभागातील मराठी जनतेच्या भावना आणि त्यांच्या न्याय्य लढ्याची दखल घ्यावी, हीच समितीची प्रमुख मागणी आहे. डॉ. लिंबाळे यांनी चुकीची भूमिका घेतली असून, जाहीर माफी मागून मराठी माणसाच्या पाठीशी राहण्याचा निर्णय घ्यावा. अन्यथा, संमेलनकाळात गोंधळ होईल.-प्रकाश मरगाळे, अध्यक्ष, मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती.विधानाबाबत खुलासा करावाडॉ. लिंबाळे यांनी आपल्या विधानाबाबत खुलासा करून जाहीर माफी मागावी. अन्यथा, पुण्यातील साहित्य संमेलनाच्या काळात आंदोलन करून संमेलनाच्या व्यासपीठावर आणि आयोजकांसमोर तीव्र निषेध नोंदविण्यात येईल, असा इशारा मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.