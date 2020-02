आईच्या मृत्यूनंतर 13 वर्षांनी न्याय

सांगली ः प्राथमिक शिक्षिका असलेल्या आईचा, अल्फत जमादार यांचा 2007 साली मृत्यू झाल्यानंतर त्यांची पेन्शन मुलगा व मुलीला मिळावी म्हणून त्यांचा संघर्ष सुरु झाला. वडिलांच्या विरोधात त्यांनी आठ वर्षे न्यायालयात लढा दिला आणि त्यानंतरची पाच वर्षे शासकीय लालफितीत अडकून पडली. अखेर त्यांना आज न्याय मिळाला. आईची पेन्शन, फरक, सेवा योगदान, फंड ही सारी मिळून सुमारे 18 लाखाची रक्कम त्यांच्या मुलांना मंजूर झाली. आता लेकीला अनुकंपातून नोकरीची प्रतिक्षा आहे. त्यासाठी फार संघर्ष करावा लागू नये, यासाठी ती प्रार्थना करतेय. ही गोष्ट आहे भोसे (ता. मिरज) गावातील उल्फत जमादार यांची. त्यांचे माहेरचे नाव उल्फत अजिज मुलाणी. चाबूकस्वारवाडी येथे नोकरीत असताना त्यांचा 2007 ला मृत्यू झाला. नियमानुसार पत्नीची पेन्शन पतीला मिळते, मात्र काही घरगुती गुंतागुंतीच्या स्थितीमुळे मुलांचे हाल होतील, हे लक्षात घेऊन उल्फत यांच्या वडिलांनी नातू व नातीला ती पेन्शन मिळावी, यासाठी न्यायालयीन लढा सुरु केला. हा खटला 2015 पर्यंत चालला. उल्फत यांच्या पतीचे त्यावर्षी निधन झाले आणि मग न्यायालयाने मुलांना पेन्शनचे वारस ठरवणारा आदेश जारी केला. त्यानंतरही पाच वर्षे तो प्रस्ताव शासकीय फेऱ्यात फिरत राहिला. आई वारली त्यावर्षी मुलगी अफरोजा आठ वर्षांची होती तर मुलगा आसिफ दहा वर्षाचा होता. आता ते जाणते झालेत. तेरा वर्षानंतर त्यांनी न्यायासाठी वेगाने धडपड सुरु केली. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष शिवाजी उर्फ पप्पू डोंगरे यांनी या विषयात थेट लक्ष घातले. फायली गतीने फिरल्या पाहिजेत, यासाठी त्यांनी त्यांच्या विशेष स्टाईलमध्ये सूचना दिल्या. त्यानंतर आज आदेश हाती आला. एकूण रक्कम सुमारे 17 लाख 82 हजार रुपये या लेकरांना मिळतील. अफरोजाला तिच्या लग्नापर्यंत महिन्याकाठी सुमारे साडेचार हजाराची पेन्शन मिळेल. शिवाय, अनुकंपाची नोकरी माझ्या बहिणीला द्या, असे आसिफने सांगितले आहे. तोही विषय काही काळात मार्गी लागेल, असे श्री. डोंगरे यांनी सांगितले.

-------- आजोबांचे डोळे पाणावले या साऱ्या लढाईत दोन एकर शेतीवर गुजराण करणाऱ्या अजित मुलाणी या आजोबांच्या डोळ्यात मात्र पाणी तरळले. लेक गेली, मात्र तिच्या दोन्ही लेकरांना न्याय मिळवून देऊ शकलो, याचे समाधान त्यांच्या डोळ्यात दाटले होते.

-----------

""जिल्ह्यातील अनेकांची अशी काही प्रकरणे रखडलेली आहेत. त्यांनी लगेच पुढे यावे. जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष कक्षात मी सकाळी 11 पासून सायंकाळी पाचपर्यंत उपलब्ध आहे. कोणत्याही कारणाने सामान्यांना त्रास होणार नाही, अशी व्यवस्था आम्ही करू.'' - शिवाजी डोंगरे,

उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद

