शिराळा शहर लवकरच बनणार 'सौर' सिटी

शिराळा : शिराळा शहरातील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी शिवणी येथे एक एकर जागा उपलब्ध झाली आहे. शिराळा शहर लवकरच सौर सिटी बनवण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला, अशी माहिती नगराध्यक्षा सौ. सुनीता निकम व मुख्याधिकारी योगेश पाटील यांनी दिली. येथे व्यापारी सभागृहात सर्वसाधारण सभा झाला. ते म्हणाले,"शहरातील कचरा व्यवस्थापनसाठी जागा अपुरी होती. या जागेसाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्याला मंजुरी मिळाली आहे. शिवणीतील एक एकर क्षेत्र कचरा व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध झाले आहे.''



ते म्हणाले,"शहरात सौरऊर्जा प्रकल्प राबविण्यासाठी प्रकल्प सल्लागार नेमणे, महिला व बालकल्याण विभागांतर्गत 3 लाख रुपये मंजूर आहेत. त्यापैकी अंगणवाडी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देणे व महिला दिनासाठी निधी खर्च करणे, प्रदूषण विरहित वाहतुकीस प्रोहत्साहन म्हणून शहरात चार ठिकाणी चार्जिंग पॉईंट उपलब्ध करणे, बांधकाम विभाग कामांना मंजुरी देणे, शहराच्या वाढीव भागास पाणी वितरण व्यवस्था करणे, घनकचरा ठेकेदाराकडून नगरपंचयात मालकीच्या घंटा गाडीसाठी मासिक भाडे घेणे, महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोथान अंतर्गत निधी मंजूर करणे, बाजार भरवण्यासाठी सोयीची जागा उपलब्ध करून देणे विषयावर चर्चा करण्यात आली. विरोधी गटाच्या नगरसेवकांनी आमच्याही प्रभागात विकास निधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी उपलब्ध असणाऱ्या निधी पैकी काही निधी देण्याची मागणी केली. संपादन : प्रफुल्ल सुतार

