Shirala PS : विकासाची अपेक्षा, राजकीय तडजोडींची आगच महायुती-राष्ट्रवादी आघाडीच्या चर्चेत संभ्रम, कार्यकर्त्यांत चिंता वाढली

BJP-Shiv Sena alliance : शिराळा तालुक्यातील निवडणूक तापलेली आहे. यंदा राजकारणाला नवी दिशा देणारी ही लढत महायुती-राष्ट्रवादी आघाडीच्या स्वरूपात होईल की सर्व पक्ष स्वबळावर उतरून तिरंगी युद्ध करेल याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.
Local leaders discuss alliance talks and candidate strategy ahead of Shirala elections.

शिवाजीराव चौगुले :सकाळ वृत्तसेवा
शिराळा : तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकीसाठी राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणूक तालुक्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारी ठरणार असल्याने सर्वच प्रमुख पक्षांनी कंबर कसली आहे.

