Shirala PS : विकासाची अपेक्षा, राजकीय तडजोडींची आगच महायुती-राष्ट्रवादी आघाडीच्या चर्चेत संभ्रम, कार्यकर्त्यांत चिंता वाढली

शिराळा : तालुक्यातील चार जिल्हा परिषद गट व आठ पंचायत समिती गणांच्या निवडणुकीसाठी राजकीय वातावरण तापले आहे. निवडणूक तालुक्याच्या राजकारणाला नवी दिशा देणारी ठरणार असल्याने सर्वच प्रमुख पक्षांनी कंबर कसली आहे. .विशेषतः ही निवडणूक नगरपंचायतीप्रमाणे महायुती (भाजप-शिवसेना) व राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी यांच्यात होणार, की सर्व स्वबळावर उतरून तिरंगी लढत रंगणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे..Premium|Maharashtra Municipal Election Analysis : महायुती आणि महाआघाडीत 'आपुलाची वाद आपणाशी'; जागावाटपावरून मित्रपक्षांतच जुंपली!.तालुक्यात भाजप-शिवसेना युतीकडून संघटनात्मक बांधणीला गती देण्यात येत आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसही ताकदीने निवडणूक लढवण्याची तयारी करत असल्याचे चित्र आहे. मात्र आघाडी व युतीबाबत अद्याप अंतिम निर्णय न झाल्याने कार्यकर्त्यांत संभ्रम आहे..अशा स्थितीत ‘आपल्या सोयीचे जुळले तर जुळवून घेऊ, अन्यथा स्वबळावर’ अशी भूमिका देशमुख व नाईक गटाकडून मांडण्यात येत आहे. देशमुख-नाईक यांनी कार्यकर्त्यांना ‘तयारीला लागा, पण वेळ पडली तर थांबण्याचीही तयारी ठेवा’ असा सूचक सल्ला दिला आहे. .Sangli Election : शिराळ्यात सत्तांतराची हॅट्ट्रिक की नाईकांची राजकीय पुनर्रचना? तालुक्याचे लक्ष जिल्हा परिषद निवडणुकीकडे.त्यामुळे राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे. यामागे जागावाटप, उमेदवारांची निवड, तसेच स्थानिक पातळीवरील समीकरणे महत्त्वाची ठरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. प्रत्येक गट प्रभाव असलेल्या भागात उमेदवारी मिळवण्यासाठी आग्रही असून, याच मुद्द्यावरून अंतर्गत राजकारण तापले आहे..दरम्यान, ग्रामीण भागातील मतदार विकासकामे, पाणीपुरवठा, रस्ते, आरोग्य व शिक्षण या मुद्यांवर कोणती ठोस भूमिका घेतली जाते, याकडे बारकाईने पाहत आहेत. निवडणूक जशी जवळ येईल, तशी प्रचाराची धार वाढणार आहे. आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरीही झडणार आहेत..शिराळा नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडीला अपेक्षित यश आले नाही. आता पुन्हा तेच समीकरण जुळेल का ? याची ही चाचपणी माजी मंत्री शिवाजीराव नाईक व माजी आमदार मानसिंगराव नाईक यांनी सुरु केली आहे..तर आमदार सत्यजित देशमुख यांनी जे आपल्या सोबत येतील त्यांना सोबत घेऊन हा विकास रथ पुढे जोमाने घेऊन जाण्याची भूमिका घेतली आहे. वाटाघाटी सुरू...पण सर्व स्तरावर वाटाघाटी सुरु आहेत. शेवटी जागा वाटपावर घोडे अडत असून होत असलेल्या तडजोडीमुळे चर्चा फिसकटली जात आहे..या निवडणुकीत जिंकायचं आहे. त्यामुळे सोयीची युती होत असेल तर करून, नाहीतर सोबत येणाऱ्या छोट्या छोट्या मित्रपक्षांशी जुळवून घेत स्वबळावर लढू, अशी तयारी देशमुख - नाईक- नाईक या तीनही गटांकडून केली गेली आहे. कार्यकर्त्यांना गट व गण निहाय अर्ज भरण्यासाठी सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.