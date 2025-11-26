Sangli Politics : शिराळ्यात डिजिटल व पारंपरिक प्रचाराचा संगम; तरुणांची धुरा, महिलांचा उत्साह आणि ज्येष्ठांचा अनुभव मिळून निवडणूक तापली!

शिराळा : आगामी नगरपंचायत निवडणुकीत प्रचाराला आधुनिक तंत्रज्ञानासह पारंपरिक पद्धतींची जोड मिळत असून, यामुळे शिराळ्यातील राजकीय वातावरण अधिक रंगतदार झाले आहे. .सोशल मीडियावर प्रभुत्व असलेली १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांची डिजिटल टीम प्रचाराची धुरा सांभाळत आहे, तर ३० ते ६० वयोगटातील अनुभवी कार्यकर्ते घराघरांत जाऊन मतदारांशी थेट संवाद साधण्याचे काम करत आहेत..Sangli Politics : शिराळा नगरपंचायतीत उमेदवार थेट घराघरांत; सकाळपासून रात्रीपर्यंतचा ‘वैयक्तिक संपर्क’ प्रचार तापला!.डिजिटल मोहिमांमध्ये तरुण कार्यकर्ते व्हिडिओ रील्स, पोस्टर डिझाईन, तसेच सभांचे थेट प्रक्षेपण करत उमेदवारांची कामगिरी आणि पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे मांडत आहेत. फेसबुक, इंस्टाग्राम, यू ट्यूब आणि व्हॉट्सअॅप गटांद्वारे प्रसारित होणारा मजकूर झपाट्याने व्हायरल होत असल्याने डिजिटल प्रचार हे महत्त्वाचे अस्त्र ठरत आहे..दरम्यान, पारंपरिक शैलीतील प्रचारात अनुभवी कार्यकर्ते मतदारांच्या अडचणी, अपेक्षा आणि स्थानिक प्रश्नांवर प्रत्यक्ष चर्चा करून विश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मैदानातील त्यांचा अनुभव हा संपूर्ण प्रचाराचा कणा मानला जात आहे. मोठ्या जाहीर व कोपरा सभांना उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळावा, यासाठी महिला आणि जेष्ठ नागरिकांचा सहभागही लक्षणीय वाढला आहे..Sangli election: अर्ज माघारीनंतर शिराळा राजकारणात भूचाल! ‘निष्ठा विरुद्ध संधी’ संघर्षामुळे पक्षांतराची मोठी लाट उसळली.सभांचे नियोजन आणि उपस्थितीत महिलांची महत्त्वाची भूमिका आहे, तर ज्येष्ठ नागरिकांचा अनुभव आणि सामाजिक ओळख यामुळे सभांना दिशादर्शक वातावरण निर्माण होत आहे. या तिन्ही स्तरांवरील समन्वित सहभागामुळे शिराळ्यातील निवडणूक प्रचार अधिक जोमदार होत असून, अंतिम टप्प्यात आणखी तीव्रतेने प्रचार रंगणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.