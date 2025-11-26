पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Politics : शिराळ्यात डिजिटल व पारंपरिक प्रचाराचा संगम; तरुणांची धुरा, महिलांचा उत्साह आणि ज्येष्ठांचा अनुभव मिळून निवडणूक तापली!

Youth-Led Digital Campaign : सोशल मीडियावर प्रभुत्व असलेली १८ ते ३० वयोगटातील तरुणांची डिजिटल टीम प्रचाराची धुरा सांभाळत आहेत.
शिवाजी चौगुलेसकाळ वृत्तसेवा
शिराळा : आगामी नगरपंचायत निवडणुकीत प्रचाराला आधुनिक तंत्रज्ञानासह पारंपरिक पद्धतींची जोड मिळत असून, यामुळे शिराळ्यातील राजकीय वातावरण अधिक रंगतदार झाले आहे.

