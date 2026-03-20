Crime News : घागरेवाडीत शेतकऱ्याचा ; विजेच्या धक्क्याने मृत्यू; शेतात मोटार सुरू करतेवेळी घटना

शिराळा : घागरेवाडी (ता. शिराळा) येथे धुमाळ मळा येथील शेतकरी आनंदा बंडू सावंत (वय ६७) यांचा पाण्यातील विद्युत मोटार सुरू करताना विजेच्या धक्क्याने मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. १९) सकाळी नऊच्या सुमारास घडली. याप्रकरणी अजित मारुती लोहार (वय ४२) यांनी शिराळा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आनंदा सावंत हे नातू तन्मय सावंत याच्यासोबत गिरजवडे येथील शेतातील एमआय टँकमधील मोटार सुरू करण्यासाठी गेले होते. त्यावेळी वीजपुरवठा बंद होता. .काठावर आलेली मोटार पाण्यात ढकलत असताना अचानक वीजपुरवठा सुरू झाल्याने त्यांना जोरदार धक्का बसला आणि ते पाण्यात कोसळले. नातवाने तत्काळ वीजपुरवठा बंद करून त्यांना बाहेर काढले. .त्यानंतर कुटुंबीयांनी त्यांना तातडीने वाटेगाव येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले. मात्र, उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले. पोलिस पाटील मोहन घागरे यांनी घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. शवविच्छेदन शिराळा उपजिल्हा रुग्णालयात करण्यात आले..'ऑटो स्वीच' ठरला जीवघेणा?सावंत यांनी गतवर्षी शेतीसाठी मोटार व पाईपलाईन बसविली होती. मोटार सुरू होण्यासाठी 'ऑटोस्वीच' बसविण्यात आला होता. वीज गेल्याने मोटार पाण्यात ढकलत असताना अचानक वीज आल्याने या 'ऑटो स्वीच'मुळे मोटार सुरू झाली आणि त्यांना विजेचा धक्का बसल्याची प्राथमिक माहिती समोर येत आहे..मुलाचा हुंदका अनावरनेहमी सावध राहण्याचा सल्ला देणारे बाबा आज स्वतःच कसे निष्काळजी राहिले, अशी आठवण सांगत उपजिल्हा रुग्णालयात त्यांचा मुलगा आदिक सावंत यांना हुंदका अनावर झाला. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले, मुलगी, सुना व नातवंडे असा परिवार आहे.